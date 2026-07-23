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Sin Marije Šerifović završio u bolnici na letovanju! Morali su hitno na ORTOPEDIJU!

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Pevačica je sve podelila sa svojim pratiocima, te je otkrila da se dečak sada oseća dobro.

Pevačica Marija Šerifović doživela je veliku neprijatnost na odmoru i to zbog nestašluka svog mezimca Maria Šerifovića. 

Naime, oni trenutno uživaju krstareći Jadranskim morem, a pre Hrvatske gde su sada, bili su u Crnoj Gori. Tamo je dečak zbog raznih akrobacija morao da ide u bolnicu, što je Marija otkrila u svom novom vlogu.

Foto: Instagram.com

Pevačica je snimala ceo put i pokazala kako su se provodili najpre na crnogorskom primorju, a kada su stigli u Hrvatsku, otkrila je šta se dogodilo.

Dečak je skakao po asfaltu, nakon čega se u jednom trenutku povredio i pao, pa su morali da potraže pomoć stručnjaka.

- U Risnu smo završili na ortopediji, u bolnici, zato što je skakao. Imao je zalet i skok i pravo na rendgen. Ko hoće, može da čestita, ali sve je u redu - rekla je Marija koja je u snimku ponovo opominjala dečaka da ne skače i da će se povrediti.

Foto: Instagram.com

Autor: R.L.

#Marija Šerifović

#Mario Šerifović

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