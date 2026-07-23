Sin Marije Šerifović završio u bolnici na letovanju! Morali su hitno na ORTOPEDIJU!

Pevačica je sve podelila sa svojim pratiocima, te je otkrila da se dečak sada oseća dobro.

Pevačica Marija Šerifović doživela je veliku neprijatnost na odmoru i to zbog nestašluka svog mezimca Maria Šerifovića.

Naime, oni trenutno uživaju krstareći Jadranskim morem, a pre Hrvatske gde su sada, bili su u Crnoj Gori. Tamo je dečak zbog raznih akrobacija morao da ide u bolnicu, što je Marija otkrila u svom novom vlogu.

Pevačica je snimala ceo put i pokazala kako su se provodili najpre na crnogorskom primorju, a kada su stigli u Hrvatsku, otkrila je šta se dogodilo.

Dečak je skakao po asfaltu, nakon čega se u jednom trenutku povredio i pao, pa su morali da potraže pomoć stručnjaka.

- U Risnu smo završili na ortopediji, u bolnici, zato što je skakao. Imao je zalet i skok i pravo na rendgen. Ko hoće, može da čestita, ali sve je u redu - rekla je Marija koja je u snimku ponovo opominjala dečaka da ne skače i da će se povrediti.

Autor: R.L.