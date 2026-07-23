Kaća Živković se obratila Editi nakon što je postala majka nikad emotivnijim rečima, evo šta joj je poželela

Pevačica Edita Aradinović juče je postala majka i na svet donela devojčicu kojoj je dala ime Zoja, a čestitke od rodbine, prijatelja i kolega ne prestaju da stižu.

Jedna od onih koja je Editi javno čestitala je koleginica Kaća Živković koja joj je na Instagramu uputila dirljivu poruku.

"Od srca ti čestitam rođenje male princeze! Želim vam da budete žive i zdrave, da vas kroz život prati ljubav, sreća i bezbroj lepih trenutaka. Od danas počinje potpuno novo prelepo poglavlje tvog života. Puno ljubavi i sreće vam želimo i grlimo vas jako", poručila je Kaća uz Editinu fotografiju.

"Šta god da sin uradi, meni je to veliko kao kuća"

Osim što želi da bude najbolja u svom poslu, isto tako želi i da bude najbolja mama kada dođe kući svom sinu Stefanu.

- Stvarno je teško, ono što gledate na Instagramu one savršene mame, koje sve postižu, ja verujem da je nekim ljudima tako. Teško je jer sam ja samokritična, surovi perfekcionista, želim da budem na svim poljima savršena. Želim da budem savršena majka, da budem savršena u poslu i onda to nekada ume da bude opterećenje. Nije lako, al je jako - rekla je ona kroz smeh, otkrivajući nam da li je popustljiva mama:

- Mali je, beba je, sladak je, šta god da uradi, meni je to veliko kao kuća. Šta god da uradi, ja mislim: “Vau, to može samo moje dete”. Nisam popustljiva mama ni sada kada je jako mali, neću biti ni kasnije, jer živimo u jako opasnom vremenu, kada su narativ preuzele društvene mreže, lažni profili koji daju sebi za pravu da svašta nešto napišu i pošalju. Morate da budete psihički stabilni da sve izgurate. Zamislite kada vi date malom detetu telefon u ruke i pročita neke stvari o sebi ili dobije neke poruke uznemirujućeg sadržaja, zamislite kako to utiče ne samo na dečju, već i ljudsku psihu. Živimo u opasnim vremenima. Naše detinjstvo ne može da se uporedi sa ovim vremenima, ne samo za decu, nego i za nas matore.

Inače, evo gde će Edita živeti sa bebom.

Autor: M.K.