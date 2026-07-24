KAD VIDIM LEPU ŽENU POMISLIM ŠTO NIJE MOJA! Aca Ilić nakon 40 godina braka šokirao priznanjem: Sad je kasno za razvod

Aca Ilić i Bilja Jevtić važe za jedan od najskladnijih parova na estradi, a jednom prilikom pevač je govorio o njihovom odnosu.

Naime, Aca Ilić je jednom prilikom govorio o ljubavi i temi razvoda, a onda je iznenadio priznanjem o drugim ženama.

- Ima mnogo lepih žena i ja, kao i svaki drugi muškarac, pomislim “jao što je ova žena lepa, što bi bilo lepo kada bi bila moja”, ali onda ubrzo shvatim da je to što imam sa Biljanom veoma vredno i da nijedna žena nije vredna da ja rušim svoje gnezdo - počeo je muzičar, pa dodao:

- U ovim godinama ne isplati se imati neku drugu ženu ni meni, niti bilo kome drugom. Kasno je sada za neki razvod, za neke nove ljubavne priče.

- U životu uvek postoji nešto što je iznad nekog trenutka požude, strasti. Ne može čovek, na kraju krajeva, da bude sebičan i da misli samo na sebe – izjavio je ranije za “Blic puls”.

Biljana Jevtić o razvodu

Pevačica Biljana Jevtić koja je decenijama u srećnom braku sa kolegom, otkrila je šta misli o razvodima.

- Ne volim da zalazim u nečiji privatan život, drugo je to kad mi čitamo i gledamo. Onda svako od nas formuliše to na svoj način i komentariše, ali šta je i kako bilo, najbolje znaju dvoje, koji su živeli zajedno, koji žive u jednoj zajednici. Mislim na to da li njihova veza može ili ne može da funkcioniše dalje. Ima brakova koji opstaju na estradi, nismo to samo mi, ima čak i dužih brakova od naših, ali eto dešavaju se i razvodi - navela je Biljana.

Autor: M.K.