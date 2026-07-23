POSLE TURNEJE SAM ŽELELA DETE! Prija otvorila dušu: Iskreno o porodici, izgledu i kolegama: Sujeta sigurno postoji...

Aleksandra Prijović imala je nastup u Crnoj Gori, a pre izlaska na scenu govorila je pred prisutnim medijskim ekipama o porodici, deci i izgledu, novom albumu i kolegama.

Za početak je istakla da radi manje nego ranije i da joj najteže pada dok je na sceni razdvojenost sa ćerkom koja uskoro puni godinu dana.

"Ćerka mi uvek nedostaje kad nisam pored nje"

- Ja ne radim u poslednje vreme toliko, to znate i sami. Meni je u napornije to buđenje svaku noć sa bebicom, ali sve se može, to je normalno, rekla je Aleksandra Prijović, pa otkrila ko je čuvao malu Ariu, dok je ona nastupala

- Večeras je bebisiterka sa njom, što se retko dešava, jer ja spavam svaku noć sa njom, ali kada radim uvek je neko tu od porodice, rekla je i dodala da joj uvek nedostaje ćerke kada se odvoji od nje. Uvek mi nedostaje jer sam ja poslednjih meseci zaista, pored snimanja pesama i albuma i koncerata, svaki slobodan trenutak provela sa njom.

Novinari su upitali Aleksandru Prijović koliko je bilo naporno da u roku od godinu dana se porodi, povrati perfektnu liniju, vrati na scenu, a tokom tokom perioda je snimila i album i spotove.

- Jeste naporno, ali kako ljudima može da bude teško u životu, ovo je ništa, rekla je.

O stajlingu i garderobi

- Meni nikada nije bilo bitno koliko nešto košta, već kako mi stoji. Ja se inače dosta bavim tim šta ću obući i ljudi oko mene, moji prijatelji. Ne sumnjam u njihov izbor i naše odluke i mislim da mi to lepo radimo, te otkrila kako je brzo vratila liniju.- Nisam džaba gladovala, bila sam na zdravoj ishrani. Samu sebe sam navikla da manje jedem i smršala sam. Progovorila je o novom albumu i reakcijama publike.

- Tek je prošlo mesec dana i mislim da je rano pričati o tome kako je album prošao, ali mislim da su reakcije super, ja sam zadovoljna. Vreme će da pokaže. Kad sam snimila prvu pesmu "Za nas kasno je", godinu dana niko nije znao za nju, a posle godinu dana se desilo šta se desilo. Za sada su se neke četiri pesme izdvojile: "Kababa", "Macho men", "Gatara" i "Olovo", rekla je Aleksandra i otkrila da misli da će najglasnije pesme sa novog albuma biti "Kababa" i "Macho men".

- Ja se trudim da malo više naučim oko tog Tik Toka i videla sam da je baš dosta ljudi snimilo sebe iz tu pesmu, vidim da im se dopada pesma i mislim da će nju večeras pevati.

O kolegama sa estrade

- Ima dosta nas koji ulažemo u karijeru i svi se nekako borimo da ono što radimo bude što bolje, a vreme pokaže da li je to to u stvari. Sviđa mi se svašta što je izašlo u poslednje vreme i uvek kažem da se radujem što imam šta da slušam kad izađe nešto novo zanimljivo, a izašlo je dosta zanimljivih i kvalitetnih pesama u poslednje vreme. Tei Tairović sam naravno poslala poruku kao i ona meni, da joj je album odličan. Ima zaista mnogo dobrih pesama i malo je čudno vreme, mislim da će tek i moje i tuđe pesme zaživeti, samo treba vremena, rekla je i otkrila koliko kolega joj je čestitalo povrata na scenu.

- Desetak ljudi mi je poslalo poruku. Poslali su mi poruke oni isti kojima sam i ja bila podrška svih ovih godina, mislim nije svako ni poslao poruku, neko je okačio Instagram i podržao tako, tako da je više od desetak ljudi, rekla je Prija i progovorila o sujeti na estradi.Sigurno postoji sujete i mislim da je to potpuno okej, mislim da je muzika nešto lepo i svi jedni druge treba da podržavamo i radujemo se uspesima i jedino tako možemo da verujemo da će nama dobro da se desi. Sudbina je bila da sad bude moja pauza, posle turneje ja sam želela dete. Želela sam da se posle turneje, koja je bila naporna, posvetim porodici - rekla je i otkrila da ona i Filip već neko vreme borave u Crnoj Gori.

Porodično u Crnoj Gori

Filip i ja smo već 7, 8 dana ovde sa decom. Došla je moja mama. Svaku noć zaspim oko 10, 11 sa ćerkom. Pre koncerta sam odspavala da bih izdržala, jer sam navikla da legnem ranije.Aleksandra je otkrila o kako je sin Aleksandar reagovao na rođenje sestre Arije.

- Aleksandar je reagovao mnogo bolje nego što smo mislili, jer smo čuli razne priče kako dete ume da reaguje na drugo dete. Mnogo je pažljiv, dobar, brine o njoj. On kako ustane govori: "Gde je moja sekica?". Zna i da je nahrani, presvuče, sve zna. Igra se sa njom, rekla je.

- On je bio na nekoliko većih koncerata, a želeo je i večeras. Hteo je i večeras sa mnom, ali sam mu rekla: "Ne možeš ti ljubavi, mali si još". Koncerti su ranije počinjali oko 21h, pa je mogao, ali nije bio na svakom. I ćerki ću dozvoliti da bude na mojim koncertima - govrila je Aleksandra pred okupljenim novinarima

Autor: M.K.