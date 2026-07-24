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SKINULA SE ŽENA SINIŠE MIHAJLOVIĆA: Arijana (54) pokazala obline, pozira na jahti sa šlicem do kuka (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Supruga legendarnog fudbalera Siniše Mihajlovića, Arijana Mihajlović zagazila je u šestu deceniju, ali po njenom izgledu mnogi to nikada ne bi pomislili.

Iako je majka petoro dece, ona ima figuru na kojoj bi joj mnoge pripadnice lepšeg pola pozavidele, a sada je najnovijim slikama sa jahte zadala domaći zadatak mnogim mlađim damama.

Foto: Instagram.com

Arijana je pozirala u plažnom izdanju koje je malo toga ostavilo mašti. Atraktivna brineta istakla je obline, a njeno razgolićeno izdanje nije prošlo nezapaženo.

Kao rođena Italijanka, Arijana se vodi životnom filozofijom koja ne priznaje striktna ograničenja:

"Arijana je Italijanka koja voli da jede, uživa u životu i bilo koja ograničenja ne priznaje."

Foto: Instagram.com

Šik izdanje i provod sa poznatim glumcem

Sinišina udovica se nedavno našla u provodu sa glumcem Mimom Karadžićem i jednom prijateljicom.

Za ovu priliku, Arijana je odabrala poslovni, ali veoma šik stajling: obukla je pantalone i sako na pruge, koje je "razbila" majicom sa leopard printom i crnom čipkom na dekolteu, a sve je upotpunila efektnom zlatnom ogrlicom.

Pozirajući zagrljena sa glumcem, koji je nosio farmerke, košulju, prsluk i kožni mantil, Arijana nije skidala osmeh sa lica.

Foto: Instagram.com

Autor: M.K.

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