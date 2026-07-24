SKINULA SE ŽENA SINIŠE MIHAJLOVIĆA: Arijana (54) pokazala obline, pozira na jahti sa šlicem do kuka (FOTO)

Supruga legendarnog fudbalera Siniše Mihajlovića, Arijana Mihajlović zagazila je u šestu deceniju, ali po njenom izgledu mnogi to nikada ne bi pomislili.
Iako je majka petoro dece, ona ima figuru na kojoj bi joj mnoge pripadnice lepšeg pola pozavidele, a sada je najnovijim slikama sa jahte zadala domaći zadatak mnogim mlađim damama.
Arijana je pozirala u plažnom izdanju koje je malo toga ostavilo mašti. Atraktivna brineta istakla je obline, a njeno razgolićeno izdanje nije prošlo nezapaženo.
Kao rođena Italijanka, Arijana se vodi životnom filozofijom koja ne priznaje striktna ograničenja:
"Arijana je Italijanka koja voli da jede, uživa u životu i bilo koja ograničenja ne priznaje."
Šik izdanje i provod sa poznatim glumcem
Sinišina udovica se nedavno našla u provodu sa glumcem Mimom Karadžićem i jednom prijateljicom.
Za ovu priliku, Arijana je odabrala poslovni, ali veoma šik stajling: obukla je pantalone i sako na pruge, koje je "razbila" majicom sa leopard printom i crnom čipkom na dekolteu, a sve je upotpunila efektnom zlatnom ogrlicom.
Pozirajući zagrljena sa glumcem, koji je nosio farmerke, košulju, prsluk i kožni mantil, Arijana nije skidala osmeh sa lica.
Autor: M.K.