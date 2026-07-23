SLAVLJE U DOMU BIVŠE ŽENE DŽENANA LONČAREVIĆA: Samira podelila fotografiju sina, pa mu javno čestitala

Bivša supruga Dženana Lončarevića, Samira Lončarević danas ima veliki povod za slavlje. Samira, naime proslavlja sinovljev rođendan, a tim povodom oglasila se na Instagramu.

Ona je podelila fotografiju svog naslednika uz koju mu je uputila kratku čestitku: "Srećan rođendan, ljubavi moja".

Situacija sa imovinom

Podsetimo, Dženan i Samira imaju dvojicu sinova, a prošle godine sve je iznenadila vest da se pevač razvodi.

- Nisam mogla da verujem da 15 godina ima ljubavnicu. Nisam verovala zato što sam stvarno volela tog čoveka i nije mi išlo u glavu da je to tako.

Čula sam da je Dženan dobio dete sa tom ženom sa kojom živi, ali videla nisam. Dakle, to jeste došlo do mene, ali ne mogu da tvrdim da je sigurno tačno - rekla je ona tada i dodala da je imovina problem:

- Najveći problem je imovina, doživela sam da posle 25 godina braka hoće da me izbaci iz kuće.

Ja bih odmah potpisala zahtev za razvod braka, odmah, ali je problem imovina, zato što je sve što je kupovao stavljao na ime njegove majke. Sad je kupio stan u Beogradu na ime te žene, na njeno ime je stavio da ja ne bih mogla ništa da dobijem.

Autor: M.K.