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Nadam se da će sve da ti krene po zlu: Kija Kockar šokirala objavom, a svi se pitaju da li se obratila Slobi (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Instagram.com ||

Pobednica rijalitija "Zadruga" i nekadašnja supruga folk pevača Slobe Radanovića, Kija Kockar, iznenadila je javnost najnovijom objavom na društvenim mrežama.

Ona je podelila poruku o kojoj se priča, a mnogi se pitaju kome li je uputila istu.

Kija je istakla deo iz pesme u kojoj se pronašla: "Ne želim ti dobro, nadam se da će sve da ti krene po zlu, i, dušo, vidimo se u paklu".

O još jednoj njenoj objavi se i te kako priča ovih dana. "Ako ti je danas loš dan, seti se da barem nemaš dete sa svojim bivšim", pisalo je u poruci, koju je Kija ispratila uz emotikone koji se smeju.

Foto: Instagram.com

Podsetimo, Slobin advokat upozorio je Kiju da više javno ne pominje bivšeg muža.

- Slobodan Radanović ne želi zlo nikome na ovom svetu, pa ni Kiji Kockar. Ovim putem, kao advokat Slobodana Radanovića, apelujem na Kiju Kockar da ubuduće javno ne spominje Slobodana Radanovića, u suprotnom pokrenućemo zakonom propisane sudske postupke - navodi advokat Nikola Premović.

Autor: M.K.

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