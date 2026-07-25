MINI ROZE BIKINI I PREPLANULI TEN! Ana Ivanović podelila vruće kadrove sa jahte, procvetala posle razvoda, pa raspalila maštu muškarcima: Baškari se na lokaciji iz snova (FOTO)

Nekadašnja teniserka Ana Ivanović oduvek je bila na listama najlepših žena u Srbiji, a mnogi kažu da je posle razvoda procvetala. U prilog tome svedoče njene najnovije fotografije sa jahte.

Ana je sa drugaricama otputovala na letovanje, odakle je podelila vruće kadrove kojima je raspalila maštu muškim pratiocima. Dugonoga brineta sunčala se u majušnom roze bikiniju koji je savršeno pristajao njenom vitkom telu, a na svim fotografijama nije skidala osmeh sa lica.

Na slikama se vidi kako bivša teniserka uživa u druženju sa prijateljicama sa kojima je otkrivala čari Kaprija u Italiji.

Tajna Anine vitke linije

Besprekorna linija i blistava koža jedna su od vodećih tema, kada je Ana Ivanović u pitanju a ona otkriva da svoj dan započinje napitkom koji menja doručak, a ima malo kalorija, što ga čini sjajnim odabirom za sve one koji vode računa o ishrani.

Alimentaciju za decu iznosi 540.000 evra godišnje

Nakon razvoda od Bastijana prema pisanju nemačkih medija, sudija je doneo odluku po kojoj je Švajnštajger u obavezi da po detetu mesečno uplaćuje 15.000 evra, što na godišnjem nivou iznosi oko 540.000 evra.

- Bastijan Švajnštajger posle razvoda mora da plaća luksuzni način života Ane na Majorci. Bivši sportski par živi u luksuzu, a koliko je novca potrebno za njihove sinove postalo je jasno na sudskom postupku na Majorci posle njihovog razvoda. Sudija je odredio mesečnu alimentaciju na 15.000 evra po detetu, više od pola miliona godišnje. To je otprilike devet prosečnih bruto godišnjih plata za stalno zaposlene u Nemačkoj - piše portal Bunte.

Autor: M.K.