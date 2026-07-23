Mama, tata i Zoja: Prva fotka Edite Aradinović sa ćerkicom i ocem deteta, podelila prelepe kadrove iz porodilišta (FOTO)

Naša pevačica Edita Aradinović juče se porodila, i tom prilikom je na svet donela ćerku, kojoj su ona i njen bivši partner, otac ćerkice, dali ime Zoja.

Edita Aradinović se, ovim povodom, zahvalila svima na lepim željama i čestitkama, a sada je podelila i prvu fotografiju sa ocem svoje ćerkice.

- Mama, tata i Zoja vam se zahvaljuju - kratko je napisala Edita uz fotografiju na kojoj se vidi ona kako drži bebu u naručju, a tu je i otac njenog deteta koji joj je doneo prelep buket ruža.

- Svima želim da odgovorim, ali je to nemoguće, zato hoću ovako ama baš svima da se zahvalim na predivnim čestitkama -poručila je ona u opisu videa na kom ljulja bebu.

Detalji porođaja

Pevačica Edita Aradinović porodila se juče u "Narodnom frontu", a porođaj je prošao uredno, prenose mediji. Kako se navodi, ona se porodila carskim rezom. Edita i ćerkica se osećaju odlično, a pevačica je pre nekoliko dana pokazala kako se sprema za porođaj i istakla da nema vezu u porodilištu.

- Apsolutno mi nije potrebna veza. Čak sam i posavetovana zadnjih meseci, u smislu, šta god da se desi na isto dođe. I imam sjajnu doktorku. I onda nemam brige u tom smislu. I znam da su babice tamo predivne. Verovali ili ne, ova pevačica nema vezu - poručila je Edita u svom obraćanju.

Autor: Nikola Žugić