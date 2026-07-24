Skinula se Goca Tržan i zapalila mreže u šestoj deceniji: Vrele fotke s mora svi komentarišu, a ovu namirnicu je pevačica izbacila iz ishrane (FOTO)

Popularna pop pevačica Goca Tržan još jednom je pokazala da godine za nju predstavljaju samo broj. Naime, pevačica, koja ima 52 godine, trenutno uživa na letovanju, odakle je objavila niz fotografija koje su izazvale pravu lavinu reakcija na društvenim mrežama.

Goca je pozirala na luksuznom molu u crnom bikiniju, dok je u pozadini pucao zalazak sunca kakav se retko viđa. Pleteni šešir i tamne naočare dodatno su upotpunili njeno letnje izdanje, a u prvi plan došla je njena vitka figura i zanosne obline, zbog kojih su usledili brojni komplimenti.

Na jednoj od fotografija društvo joj pravi ćerka Lena Marinković, sa kojom je pozirala uz more. Majka i ćerka uživale su u čarobnom ambijentu, a mnogi su primetili koliko lepo izgledaju zajedno.

Na ostalim fotografijama Goca je pokazala kako maksimalno koristi svaki trenutak odmora - osmeh nije skidala sa lica, a mnogi su saglasni u tome da joj na fit i negovanom izgledu mogu pozavideti znatno mlađe žene. Mnogi su istakli da Goca nikada nije izgledala bolje, dok su drugi poručili da je dokaz da se zdrav način života i briga o sebi i te kako isplate.

Nema sumnje da je pevačica ovim fotografijama još jednom privukla veliku pažnju javnosti i pokazala da u šestoj deceniji izgleda bolje nego ikada.

Odrekla se omiljene hrane

Iako ponekad kuburi sa nekoliko kilograma viška, Goci brzo pođe za rukom da kilažu dovede u željeno stanje. Jednom prilikom je otkrila koje namirnice je izbacila iz svoje svakodnevne ishrane.

- Izbegavam hleb, toliko volim hleb i sve što ima veze sa testom, ali moram da se klonim takvih stvari. Obožavam kifle, peciva, ali ne smem to da jedem i svesna sam toga. To je najopasnije za mene, moj organizam i kilažu. Kada izaberem da jedem testo, sama sve umesim i to me ne nadima. Nije problematično kao kupovno. Sama pravim picu, umesim testo na podlogu i stavim sastojke za koje znam da su niskokalorični. - rekla je Goca.

Autor: D. T.