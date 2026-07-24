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Stoja kupila skupoceni stan u zgradi koja nosi njeno ime! Pevačica se seli u Pulu, a tek da čujete koliko je iskeširala za RAJ KRAJ MORA

Izvor: pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Srpska folk pevačica Stojanka Novaković Stoja nedavno je u izjavi za medije priznala da je kupila stan u Puli, a sada je ekipa novinara pronašla zgradu u kojoj je pevačica rešila da se skući tokom leta i saznala nove detalje.

Ono što je najzanimljivije u ovoj priči jeste da se i zgrada zove "Stoja".

Nalazi se na svega nekoliko metara od mora i izgleda kao svemirski brod, o čemu svedoče i fotografije. Pevačica izgleda nije žalila novac kad je u pitanju ova investicija. Za ovaj luksuz, kako se može videti na internetu, stanari plaćaju između 300.000 i 500.000 evra po jedinici, ali nije poznato koliko je Stoja platila svoj stan.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

U kratkom razgovoru s komšijama koji su se našli u blizini zgrade novinari su saznali da oni često nemaju priliku da vide pevačicu, ali kad je vide, ne kriju oduševljenje što im je baš ona komšinica.

- Stoju retko imamo prilike da vidimo ovde, ali da, ona je ovde kupila taj stan. Dođe ovde jednom ili dva puta godišnje, a svi smo oduševljeni kad je vidimo - rekla je prodavačica iz obližnjeg marketa.

Iako važi za jednu od onih pevačica koje mogu maksimalno da uživaju u plodovima svog napornog rada, ipak samo nastavlja dalje punom parom i ne planira da stane. Kada, međutim, reši da se malo odmori, to čini u svom Perlezu, a tokom jednog televizijskog pojavljivanja zaintrigirala je planom da se možda preseli u Pulu, gde joj mir posebno prija.

Foto: Instagram.com

- Tačno, to je moj Perlez! Ja se tamo odmaram, imam divnu baštu, cveće, ali ne planiram baš tamo da ostanem. Ja sam malo kao ptičica, ali definitivno tamo punim baterije - počela je Stoja u jednoj emisiji, pa zatim sve ostavila bez reči:

- Uskoro ću se preseliti u Pulu! Mnogo mi se dopada i već tamo nešto radimo. Biće, evo, odmaram se tu na jahtici (smeh). Tamo mi se sviđa mir. Želim da se za koju godinu preselim tamo, da uživam i da se odmorim. Uvek ću gledati da ispoštujem publiku, ali moraću malo više da uživam.

Tada se osvrnula na šuškanja kako je baš u Puli pazarila skupocenu nekretninu. Upitana da li kuću ili stan, odgovorila je:

- Stan - pa se nasmejala, ali nije zalazila u detalje.

Autor: D. T.

#Hrvatska

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