Otac me je pitao da li sam krao... Dado Polumenta je nekada prodavao cigare na ulici, a danas zarađuje hiljade evra

Dado Polumenta godinama je uspešan pevač koji odlično zarađuje, a preduzetnički duh pokazao je još kao dečak, kada je prodavao cigarete na ulici, iako je odrastao u stabilnoj porodici srednje klase.

Prvi novac zaradio je kada mu je bilo svega jedanaest godina.

- Bio sam klinac, imao sam 11 godina, moji su bili na moru, ali meni je to brzo dosadilo. Vratio sam se ranije i pozajmio 50 maraka od pokojne bake. Za samo mesec dana uspeo sam da napravim 500 maraka jer sam prodavao cigare na ulici - prisetio se Dado Polumenta.

Njemu je u Ulcinju, gde njegova porodica ima kuću, bilo dosadno pa se setio biznisa, a onda otkrio kako je njegov otac reagovao.

- Tata me je pitao da li sam ukrao pare, nije mogao da veruje. Onda sam mu objasnio da sam ih zaradio prodajući cigare na ulici. Njima je to bilo neverovatno jer nikada nisam oskudevao - iskren je Polumenta.

Iako nije dolazio iz siromaštva, već iz porodice koja je živela normalno, bez luksuza ali i bez nemaštine, Dado ističe da je još tada imao želju da sam stvara i zarađuje.

- Od malena sam hteo svoj dinar. To se videlo već tada. Već sa 14 godina sam počeo da pevam, ali ne zbog novca. Radio sam za nula dinara. Nije bilo ni bakšiša, pevao sam kod dede u lokalu i učio zanat - otkriva pevač, a kako su godine prolazile, rasla je i njegova cena.

Od simboličnih nastupa, stigao je do ozbiljnih honorara koji iznose hiljade evra.

- Posle sam radio za 10 evra, pa je to vremenom raslo i do 1000 evra. Tada sam shvatio da je vreme da idem za Beograd i gradim ozbiljnu karijeru - zaključio je Dado koji je nedavno objavio duet sa Teom Tairović.

Inače, on i njegova supruga Ivona nedavno su dobili treće dete - sina, kom su dali ime Isak.

Autor: D. T.