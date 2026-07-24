AKTUELNO

Domaći

Bokiju 13 krov pao na automobil! Sve mu uništeno, on kuka i zapomaže (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: Instagram.com, TV Pink Printscreen ||

Makedonski šoumen Bojan Jovanovski poznatiji kao Boki 13 oglasio se na mrežama, gde je pokazao kako mu je nevereme nanelo veliku materijalnu štetu. Najpre je pokazao kako mu je nevreme odnelo krov, a sada mu je uništen i skupoceni automobil.

Zabeleženi su orkanski udari vetra od preko 100 km/h, koji su obarali drveće, nosili krovove i rušili sve pred sobom. Boki je snimao stanje u naselju u kom živi, a potom je usnimio i krov koji mu je pao na automobil.

Video: Instagram.com

- Cela kola su mi uništena. Lele. Vidi vidi - snimao je on pokazujući šoferšajbnu koja je bila razlupana.

- Odleteo mi krov sa kuće. Da mi uzmu sve, auu - napisao je Boki 13.

Video: Instagram.com

Lopovi mu opljačkali kuću

Podsetimo, samo nekoliko dana ranije Boki je priznao da je bio na meti lopova.

- Da, ušli su i opljačkali sve. Uzeli su mi nakit, satove, tašne, preko deset "ermes" modela, "šanela", 100 naočara... Uzeli su puno stvari, sve su uzeli. Dok je stiglo obezbeđenje, odneli su to što su odneli. Ja znam kolika je šteta, al' sad ne bih da idem u detalje zbog istrage. Inače, ako nešto mrzim, mrzim lopove, pravo da ti kažem. Mislim, ja sam u zatvoru bio sa svakakvima. Bili su to i lopovi, i možda sam i sedeo, pričao i družio se s njima, ali mrzim ih - rekao je Boki, pa prokomentarisao na koga sumnja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sumnjam. Pa ne znam koliko mi je blizak, ali ta osoba je bila u mom neposrednom društvu ili je radila za mene. Zamisli, ja pevam "da mi uzmu sve" i dan-dva pre premijere pesme to mi se i dogodi. To je Marina pričala: "Pazi šta prizivaš i otpevaš." I stvarno je tako - dodao je voditelj i pevač.

Autor: D .T.

#Bojan Jovanovski

POVEZANE VESTI

Domaći

Ovo je otac Bokija 13! Snimio ga na veliki praznik, a evo šta mnogi pišu na društvenim mrežama (FOTO)

Domaći

BOKI 13 SE OGLASIO NAKON VESTI DA JE OSUĐEN NA PET GODINA ZATVORA! Objasnio šta je istina: Dobro sam, proces se nastavlja...

Domaći

Navikao sam na sve, NE PLAŠIM SE NIČEGA: Boki 13 za Pink.rs progovorio o odluci suda da mora ponovo u zatvor na PET GODINA, evo šta je po sredi (VIDEO

Domaći

NOVI ŽIVOT BOKIJA 13! Novogodišnje produhovljenje: Uživao u skupim haljinama, luksuzu i bogatstvu, a sada u molitvama, crkvama i manastirima (FOTO)

Domaći

U ZATVORU SAM SPAVAO NA PODU! Boki 13 o paklu iza rešetaka: Tamo su me TUKLI i udvarali se! Prebijen sam ZAVRŠIO U BOLNICI!

Domaći

PRVO OGLAŠAVANJE BOKIJA 13 POSLE TEŠKE OPERACIJE: Nemam snage, trajalo je između tri i četiri sata...