Bokiju 13 krov pao na automobil! Sve mu uništeno, on kuka i zapomaže (VIDEO)

Makedonski šoumen Bojan Jovanovski poznatiji kao Boki 13 oglasio se na mrežama, gde je pokazao kako mu je nevereme nanelo veliku materijalnu štetu. Najpre je pokazao kako mu je nevreme odnelo krov, a sada mu je uništen i skupoceni automobil.

Zabeleženi su orkanski udari vetra od preko 100 km/h, koji su obarali drveće, nosili krovove i rušili sve pred sobom. Boki je snimao stanje u naselju u kom živi, a potom je usnimio i krov koji mu je pao na automobil.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

- Cela kola su mi uništena. Lele. Vidi vidi - snimao je on pokazujući šoferšajbnu koja je bila razlupana.

- Odleteo mi krov sa kuće. Da mi uzmu sve, auu - napisao je Boki 13.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Lopovi mu opljačkali kuću

Podsetimo, samo nekoliko dana ranije Boki je priznao da je bio na meti lopova.

- Da, ušli su i opljačkali sve. Uzeli su mi nakit, satove, tašne, preko deset "ermes" modela, "šanela", 100 naočara... Uzeli su puno stvari, sve su uzeli. Dok je stiglo obezbeđenje, odneli su to što su odneli. Ja znam kolika je šteta, al' sad ne bih da idem u detalje zbog istrage. Inače, ako nešto mrzim, mrzim lopove, pravo da ti kažem. Mislim, ja sam u zatvoru bio sa svakakvima. Bili su to i lopovi, i možda sam i sedeo, pričao i družio se s njima, ali mrzim ih - rekao je Boki, pa prokomentarisao na koga sumnja.

- Sumnjam. Pa ne znam koliko mi je blizak, ali ta osoba je bila u mom neposrednom društvu ili je radila za mene. Zamisli, ja pevam "da mi uzmu sve" i dan-dva pre premijere pesme to mi se i dogodi. To je Marina pričala: "Pazi šta prizivaš i otpevaš." I stvarno je tako - dodao je voditelj i pevač.

Autor: D .T.