Ovako se Ceca baškari u Španiji! Skinula se u kupaći od 1.800 evra, a zbog njenog vrućeg izdanja odmah reagovala Anastasija (FOTO)

Svetlana Ceca Ražnatović iskoristila je kratak predah između brojnih poslovnih obaveza kako bi otputovala u Španiju i vreme provela sa ćerkom Anastasijom Ražnatović, zetom Nemanjom Gudeljom i tek rođenim unukom Ilijanom.

Nakon spektakularnog nastupa koji je održala u Budvi, folk zvezda se nakratko vratila u Srbiju, a potom se uputila u Sevilju, gde već nekoliko dana boravi sa porodicom.

Pevačica se sada oglasila na društvenim mrežama i svojim pratiocima pokazala kako provodi vreme u luksuznoj vili u kojoj Anastasija živi sa suprugom. Ceca je pozirala kraj bazena u elegantnom jednodelnom kupaćem kostimu prestižnog modnog brenda "Šanel", a njena objava izazvala je brojne reakcije.

Inače, cena ovog kupaćeg kostima na zvaničnom sajtu "Šanela" iznosi čak 1.800 evra!

Među prvima se oglasila upravo Anastasija, koja je majci ostavila emotikone vatre, dok su se ispod fotografije nizali komplimenti oduševljenih pratilaca.

Podsetimo, Ceca je neposredno nakon koncerta u Budvi govorila o ćerki i unuku, ne krijući koliko se raduje ponovnom porodičnom okupljanju.

- Anastasija je odlično, beba je odlično. Videli smo se samo preko video-poziva. Veljko je već tamo sa Bogdanom, očekujem se i ja i stižem u nedelju. Mali se menja, svakim danom je drugačiji - rekla je Ceca.

Ona se tada osvrnula i na odluku Anastasije i Nemanje da trudnoću sačuvaju daleko od očiju javnosti.

- Nisam ja ništa čuvala, to je njihova želja bila da bude njihova privatna stvar, što smatram da je potpuno okej. Nije to bila tajna za moj bliski krug prijatelja, oni su ispoštovali njihovu želju. Videli ste i sami da to nijedne sekunde nije došlo do javnosti, nego onog momenta kada su roditelji objavili. To je njihovo dete, oni odlučuju o tome - poručila je pevačica.

Autor: D. T.