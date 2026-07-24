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Aleksa Jelić se nije oglašavao dva meseca posle operacije srca, a sada je objavio nešto što je oduševilo sve: Imao je važan povod

Izvor: pink.rs/telegraf.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Srpski pop pevač Aleksa Jelić krajem maja je hitno operisan, i ugrađen mu je stent zbog problema koji su mu otkrili lekari sasvim slučajno. Aleksa je posle zahtevne operacije nastavio svoj život u Barseloni, ali u potpunom miru.

Sada se, dva meseca posle operacije oglasio i pokazao poklon koji je dobio.

Jelić je od drugarice dobio na poklon posebno izdanje Madoninog novog albuma, na čemu joj se javno zahvalio.

Foto: Instagram.com

Oglasio se njegov otac

Kako je Dragi Jelić otkrio za Telegraf, Aleksi je ugrađen stent na karotidi, nakon što su lekari tokom pregleda ustanovili ozbiljno suženje krvnog suda.

- Ugrađen mu je stent, u pitanju je karotida. U startu je bila opcija operacija, lekari su rekli da može da se reši sa stentom, a za mesec dana kontrola. Sve je kako treba, on je super, dobro se oseća - rekao je Dragi.

Foto: Instagram.com

On je objasnio i da Aleksa prethodno nije imao ozbiljnije simptome, već je problem otkriven tokom redovne kontrole.

- Ništa nije osetio, išao je na kontrolu, i tada su videli da mu je bila povećana zapušenost karotide - bila je 80, dok je ranije imao 40, tako da su lekari savetovali intervenciju. Sve je kako treba - rekao je Dragi.

Autor: D. T.

#Aleksa Jelić

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