Aleksa Jelić se nije oglašavao dva meseca posle operacije srca, a sada je objavio nešto što je oduševilo sve: Imao je važan povod

Srpski pop pevač Aleksa Jelić krajem maja je hitno operisan, i ugrađen mu je stent zbog problema koji su mu otkrili lekari sasvim slučajno. Aleksa je posle zahtevne operacije nastavio svoj život u Barseloni, ali u potpunom miru.

Sada se, dva meseca posle operacije oglasio i pokazao poklon koji je dobio.

Jelić je od drugarice dobio na poklon posebno izdanje Madoninog novog albuma, na čemu joj se javno zahvalio.

Oglasio se njegov otac

Kako je Dragi Jelić otkrio za Telegraf, Aleksi je ugrađen stent na karotidi, nakon što su lekari tokom pregleda ustanovili ozbiljno suženje krvnog suda.

- Ugrađen mu je stent, u pitanju je karotida. U startu je bila opcija operacija, lekari su rekli da može da se reši sa stentom, a za mesec dana kontrola. Sve je kako treba, on je super, dobro se oseća - rekao je Dragi.

On je objasnio i da Aleksa prethodno nije imao ozbiljnije simptome, već je problem otkriven tokom redovne kontrole.

- Ništa nije osetio, išao je na kontrolu, i tada su videli da mu je bila povećana zapušenost karotide - bila je 80, dok je ranije imao 40, tako da su lekari savetovali intervenciju. Sve je kako treba - rekao je Dragi.

Autor: D. T.