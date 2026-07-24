Milica Todorović se javno obratila Editi nakon porođaja: Emotivnu poruku nakon rođenja male Zoie svi komentarišu

Pevačica Milica Todorović, koja se pre nekoliko meseci ostvarila u ulozi majke i na svet donela sina Bogdana, nije propustila priliku da javno čestita koleginici Editi Aradinović rođenje ćerke.

Naime, nakon što je vest o Editinom porođaju odjeknula u javnosti, usledile su brojne čestitke prijatelja, kolega i fanova, a među prvima se oglasila upravo Milica.

Ona je na svom Instagram profilu podelila Editinu fotografiju i uputila joj kratku, ali emotivnu poruku.

- Čestitam mama, dobrodošla Zoia lepotica! - napisala je Milica.

Podsetimo, Edita Aradinović pre dva dana na svet je donela ćerkicu kojoj su ona i partner dali ime Zoia. Ubrzo nakon porođaja pevačica se oglasila iz porodilišta, zahvalila svima na lepim željama i podelila prvu fotografiju sa naslednicom i njenim ocem.

Mama, tata i Zoia vam se zahvaljuju - poručila je Edita uz fotografiju na kojoj u naručju drži ćerkicu, dok pored nje stoji partner sa velikim buketom ruža.

Prema navodima medija, pevačica se porodila u GAK "Narodni front", a porođaj je protekao uredno. Zoia je na svet došla carskim rezom.

Moćno ime za naslednicu

Ime Zoja potiče iz grčkog jezika, od reči zoe, koja znači "život", pa se često prevodi i kao "ona koja donosi život", "puna života" ili "životna".

Zbog svog značenja, ime Zoja simbolizuje vitalnost, radost, snagu i novi početak, zbog čega ga mnogi roditelji biraju upravo za svoje naslednice. Veruje se da devojčice koje nose ovo ime odlikuju vedar duh, energija i optimizam.

Ime Zoja rasprostranjeno je u brojnim evropskim zemljama, naročito među slovenskim narodima, gde poslednjih godina beleži veliku popularnost. Istovremeno je tradicionalno, ali i moderno, lako se izgovara na različitim jezicima i zbog svoje jednostavnosti ostavlja snažan utisak.

"U sjajnim odnosima sa bivšim"

Podsetimo, Edita je krajem februara tokom gostovanja u emisiji "Amidži šou" prvi put otvoreno progovorila o razlozima rastanka od partnera Nenada Stevića, sa kojim čeka ćerku.

- Mi smo u sjajnim odnosima, samo, jednostavno, nismo emotivni partneri. Nije to do mene, to je obostrana odluka, ali je i zrela odluka da imamo dete. Mi smo u strava, top odnosima, čuli smo se i malopre, objasnila je pevačica i dodala da smatra da još uvek nije dovoljno zrela za brak.

Autor: D. T.