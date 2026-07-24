Peđa Jovanović u romantičnom zanosu sa poznatom lepoticom: Ima nešto posebno... Za sva vremena! (VIDEO)

Nakon što je akustično izvođenje pesme "Za sva vremena" izazvalo lavinu pozitivnih reakcija na društvenim mrežama, Peđa Jovanović premijerno je predstavio i spot za numeru za koju mnogi već prognoziraju da će biti jedan od njegovih najvećih hitova.

Video ostvarenje režirao je Vedad Jašarević, pesmu potpisuje Bane Opačić, dok je aranžman radio Marko Cvetković.

Da će "Za sva vremena" pronaći put do publike bilo je jasno još u trenutku kada su je Peđa Jovanović i Bane Opačić prvi put izveli za klavirom. Snimak je za kratko vreme prikupio veliki broj pregleda i pozitivnih komentara, a među Peđinim pratiocima gotovo jednoglasno se moglo čuti da je reč o pesmi koja će dugo trajati.

Foto: Sanja Savić, Nikola Martinović Foto: Sanja Savić, Nikola Martinović Previous Next

Objavljivanjem spota cela priča dobila je i svoju vizuelnu dimenziju, naročito što se u glavnoj ženskoj ulozi pojavljuje jedna od naših najpoznatijih šminkerki Anđela Marković, koja je ujedno i dugogodišnja Peđina prijateljica.

„Kada smo Bane i ja prvi put otpevali ovu pesmu za klavirom, reakcije ljudi su nas iskreno iznenadile. Znao sam da imamo sjajnu pesmu, ali me lavina pozitivnih komentara oduševila! Već tada sam imao osećaj da 'Za sva vremena' ima nešto posebno i da će živeti među publikom. Spot je bio prirodan nastavak cele priče i verujem da smo njime uspeli da prenesemo emociju koju pesma nosi. Nadam se da će publika uživati u njoj i da će je prihvatiti kao svoju, jer je upravo zbog njih i nastala“, izjavio je jedan od najpopularnijih pevača nakon što je pesma izašla u javnost.

Pesmu možete poslušati na linku u nastavku teksta:

Autor: D. T.