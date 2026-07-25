ENA POPOV POKAZALA BRUTALNO TELO! Uski bikini jedva sve drži: Pozira na jahti i niko ne može da veruje koliko voditeljka ima godina (FOTO)

Poznata voditeljka Ena Popov (39) ponovo je uspevala da privuče sve poglede i zapali društvene mreže najnovijim objavama sa letovanja.

Ona je na svom Instagram profilu podelila atraktivne fotografije sa jahte na kojima pozira u belom bikiniju.

Njena besprekorna i izuzetno zategnuta figura došla je u prvi plan, ostavljajući brojne pratioce bez daha. Uz opuštajuću atmosferu, zvuke mora i čašu vina, Ena je pokazala da uživa u čarima leta u punom sjaju.Komplimenti na račun njenog izgleda ne prestaju da se nižu, obzirom da izgleda dosta mlađe, a mnogi se slažu da voditeljka nikada nije izgledala bolje.

"Suprug ume da me prizemlji"

Podsetimo, Ena i njen suprug žive u kući koja važi za jednu od najluksuznijih u Novom Sadu. Jednom prilikom voditeljka je govorila o porodičnim odnosima.

- Supruga i mamu pitam za savete u životu. Suprug ume da me prizemlji, a mama je i dalje tu negde za te neke privatne međuljudske stvari. Zna i da me iznervira, mislim da nije u pravu, ali na kraju se ispostavi da je uvek u pravu - rekla je Ena tada i dodala:

- Ja sam u kući koja je loš policajac, tata je dobar, ali moramo da vaspitamo ćerke da budu dobri ljudi, kad porastu da budu kvalitetne osobe. Ja sam ta ruka koja i miluje i mazi i konstantno ih grlim, ljubim i volim, ali umem da pokažem i svoju tvrđu stranu.

Autor: M.K.