HVALA MUŽU ŠTO ME JE PREVARIO: Folkerka (51) nakon prevare podelila selfi sa plaže, kupaći JEDVA OBUZDAO BUJNE GRUDI (FOTO)

Folk pevačica Ivana Šašić (51) iza sebe ima brak u kojem je dobila dva sina, a mnogi kažu da nikada nije bolje izgledala. Ona trenutno boravi na godišnjem odmoru odakle se oglasila i podelila fotografiju u bikiniju koja privukla veliku pažnju.

Ivana je pozirala u plavom kupaćem kostmu, dok su u prvom planu bile njene bujne grudi. Ona je na račun svog izgleda u šestoj deceniji dobila mnoštvo komplimenata, a mnogi su se složili da nikada bolje nije izgledala.

Inače, Ivana je nedavno ostavila javnost u neverici svojom životnom ispovešću o krahu braka i neverstvu svog bivšeg partnera. Naime, njen nekadašnji suprug Bojan Simić prevario ju je sa ženom koja je od njega starija čak 14 godina, što je dovelo do definitivnog okončanja njihovog braka. Ipak, umesto očajanja, pevačica ističe da mu je na ovoj izdaji zapravo neizmerno zahvalna.

"Hvala mužu što me je prevario"

"Hvala mužu što me je prevario, ja sam se rešila budale", izjavila je Ivana, dodajući da drugačije ne bi mogla da ga se reši i da je njena jedina greška u životu bio loš izbor. Ona je otkrila da od bivšeg partnera nije imala mira zbog svakodnevnog zvanja i uznemiravanja, te da sada isključivo traži muškarca koji je iskren i "normalan", jer laž iz dna duše prezire. Ivana se usput osvrnula na žene koje ostaju u disfunkcionalnim zajednicama iz ličnih interesa, strogo napominjući da deca nikada ne smeju biti izgovor za ostanak u toksičnom odnosu.

Ipak, priča dobija potpuno novu dimenziju kada je u pitanju njena imovina. Najveći šok usledio je priznanjem da je svoj testament napisala još pre čitave decenije. Vođena majčinskim instinktom i strahom zbog prirode svog posla koji zahteva stalna putovanja i noćne vožnje, Ivana je odlučila da se osigura na vreme.

Svu svoju imovinu prepisala je isključivo svojoj deci, kako bi ih zaštitila dok su maloletni i osigurala da niko drugi nema prava na ono što je ona stekla. Njena deca, koja danas imaju 17 i 18 godina, do nedavno nisu ni znala da ovaj dokument postoji, a po majčinoj želji, bogatstvo će podeliti na ravne časti. Pevačica je intrigantno dodala i da je samo postojanje testamenta bio jedan od razloga za probleme sa bivšim partnerom kada je za njega saznao.

Autor: Pink.rs