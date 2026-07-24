SLOBA VASIĆ PROGOVORIO O PRELJUBI! Evo šta pevač kaže o navodnom dopisivanju sa drugom devojkom: Svi pokušavaju da mi naude...

Sloba Vasić se oglasio o navodnim prepiska sa drugom devojkom, negirajući bilo kakvu preljubu.

Nakon što su se u javnosti pojavili navodni skrinšotovi prepiske Slobe Vasića sa drugom devojkom, pevač se sada prvi put oglasio. Kontaktirali smo Slobu kako bismo čuli njegovu stranu priče, a on tvrdi da nije ni video šta je objavljeno.

– Nisam ispratio. Ali se ne dopisujem ni sa kim. Ako mi možete reći ko je u pitanju – kratko je rekao Sloba Vasić kog smo uputili na postojeće prepiske.

- AI radi svašta. To je jedino što mogu da kažem jer se ni sa kim nisam dopisivao. Nemam potrebu da se pravdam, ali ako ćemo već do istine, onda da kažem. Pritom, sada se koristi ovaj trenutak u kom se nalazim, pa svi pokušavaju da naude na svaki mogući način. Takvi smo. Ako možeš, pomozi, to je nekad bilo, sada je ako možeš, odmozi ili pomozi da bude još gore - kaže pa nastavlja:

- Puno je đubradi. Znate i sami u kom smo vremenu, zna i narod, što je jako bitno! Zašto ta prepiska ako postoji, nije do sada izašla? Nego baš sada u ovom trenutku kad je kod mene ovako teška situacija!? I ko stoji iza toga? Gde je to nečije ime? Jako hrabro - završio je pevač

Pojavili se navodi da je neveren

Podsetimo, pojedini mediji objavili su navodnu komunikaciju između Vasića i misteriozne devojke, koja je dodatno podgrejala priče o njegovom privatnom životu i odnosu sa suprugom Jelenom.U objavljenim porukama vidi se da je komunikacija navodno vođena putem njegovog verifikovanog Instagram naloga, ali autentičnost prepiske nije potvrđena.

Njegova izjava dolazi nakon što su se u medijima pojavile spekulacije o navodnim porukama, o kojima se pevač do sada nije javno oglašavao.

Autor: M.K.