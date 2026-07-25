ZAUVEK ĆEŠ BITI U NAŠIM SRCIMA: Keba napisao emotivnu pesmu posvećenu NJEMU (FOTO+VIDEO)

Dragan Kojić Keba posvetio je emotivnu pesmu svom psu Paku, koji je preminuo. Ova pesma nosi uspomene na 15 godina vernosti i ljubavi.

Folk zvezda Dragan Kojić Keba ražnežio je svoju publiku kada je objavio emotivnu pesmu „Obojeni dani“ posvećenu svom psu Paku, koji je nedavno uginuo posle 15 godina vernosti i bezuslovne ljubavi.

Keba je sam napisao i komponovao pesmu, a uz gitaru je otpevao stihove posvećene svom četvoronožnom prijatelju, sa kojim je delio brojne trenutke. Posebnu emociju nosi i spot, u kojem su prikazane fotografije i snimci njihovih zajedničkih uspomena, a ovaj video od uspomena je uradila Kebina ćerka Nataša Kojić Taša.

Pesmom sam te dočekao, pesmom te i ispraćam, verni moj Pakice. Voleo si da ti uz gitaru sviram i pevam, čak i kada plačem, i dobro znaš da mi je to lek za sve. Hvala ti za 15 godina iskrene, verne i bezuslovne ljubavi. Volimo te i zauvek ćemo te nositi u našim srcima. Pako, ova pesma je zauvek tvoja, ali i svim ljubimcima koji su svojim vlasnicima bili porodica. Bio si mnogo više od kućnog ljubimca, bio si član naše porodice koji je svojom predanošću donosio radost u naš dom. Oni možda odu, ali iz naših srca nikada ne odlaze. Ostaju uspomene, ljubav i sve ono što su nam pružili - rekao nam je Keba.

Keba se priprema i za veliki solistički koncert

Dok proživljava emotivne trenutke zbog gubitka vernog prijatelja, Keba se priprema i za veliki solistički koncert koji će održati 12. septembra na stadionu „Tašmajdan“, pod sloganom „Sad i ko zna kad“. Pripreme za spektakl uveliko traju, a folk zvezda uskoro će otkriti i nova imena gostiju koji će mu se pridružiti na sceni. Prva potvrđena gošća je Tanja Savić, koja će sa Kebom podeliti scenu na ovom velikom muzičkom događaju.

Autor: M.K.