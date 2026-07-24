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KO JE OVAJ? Borko Radivojević ŠOKIRAO IZJAVOM, otkrio šta se dešava na estradi

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Harmonikaš Borko Radivojević otvoreno je govorio o promenama na estradi, vrtoglavim honorarima i pevačima koji danas najbolje podižu atmosferu.

Iako je decenijama prisutan na muzičkoj sceni, Borko priznaje da se ponekad pojave nova imena za koja nikada ranije nije čuo. Posebno ga iznenadi kada sazna koliko naplaćuju svoje nastupe.

- Dešava mi se da se pojavi neki pevač, a ja pitam kolege iz orkestra: „Ko je ovaj?“ Zaista nikada nisam čuo za tu osobu. Ne pravim se, jednostavno ne pratim društvene mreže i verovatno zato ne znam. A onda čujem da košta 5.000 evra! Da li je moguće da neko toliko košta, a da ja, koji sam toliko dugo u ovom poslu, ne znam ko je? To je možda i moja greška - iskreno je rekao Radivojević.

Foto: TV Pink Printscreen

„Najbolju atmosferu prave naši pevači“

Govoreći o tome šta publika danas očekuje od izvođača, Borko je otkrio da poznato ime i visok honorar nisu uvek garancija dobrog provoda.

- Došlo je takvo vreme da najbolju atmosferu često naprave pevači iz orkestra. U svom orkestru „Tigar“ imam četiri vokala. Mi se međusobno najbolje poznajemo, uigrani smo i tačno znamo na koji način nešto treba da izvedemo. Nekako je uvek najbolji štimung kada oni pevaju – objasnio je.

Ipak, među poznatim pevačima posebno je izdvojio Uroša Živkovića, Milana Dinčića Dinču i Srećka Krečara.

- Volim pevače koji su prirodni i koji se zaista trude da naprave atmosferu kako treba - zaključio je Borko Radivojević u jednoj emisiji.

Autor: M.K.

#Borko Radivojević

#Estrada

#Harmonikaš

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