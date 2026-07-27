Ove pesme je Andrija Bajić napisao za Malu Canu: Jedna je veliki hit, a snimila duet i sa poznatim pevačem

Pokojni autor Andrija Bajić ostavio je neizbrisiv trag u narodnoj muzici, a upravo je on zaslužan za numere koje su obeležile karijeru Male Cane.

Svetlana Bajić, poznatija kao Mala Cana, dospela je u žižu javnosti pre tri meseca kada je otkriveno da je godinama bila u braku sa pevačem Andrijom Bajićem.

Od nje je bio stariji čak 41 godinu, a zajedno su se pre tri meseca pojavili u emisiji "Amidži šou", gde su prvi put javno govorili o svom odnosu i velikoj razlici u godinama. Nažalost, Bajić je preminuo 7. jula u 89. godini života, a sahranjen je u Aleji zaslužnih građana.

Nakon njegove smrti, Mala Cana dospela je u centar pažnje zbog priče o nasledstvu i nesuglasicama sa ćerkama pokojnog supruga, o čemu je javno govorila u više navrata.

Andrija Bajić bio je autor njenih pesama

Svetlana Bajić, devojačkog prezimena Tomić, rođena je 1978. godine u Vranju. Odrasla je u selu Bavanište, živela je u Kovinu, a potom se preselila u Beograd kako bi započela pevačku karijeru.Nakon deset godina rada kao pevačica upoznala je Andriju Bajića, koji joj je napisao duet sa Borom Drljačom "Nagazna mina". Pesma je postala veliki hit na Jutjubu i danas broji više od četiri miliona pregleda.

"Bora Drljača i ja smo prijatelji. Upoznala sam ga preko Andrije Bajića, koji je Bori i meni napravio pesmu 'Nagazna mina'. Pesma je doživela veliki uspeh, pričali su da su pregledi plaćeni, a odakle Vranjanki da plati? Ja se cenkam i za hleb... Svi su pričali da sam Boru iskoristila, da sam se provukla pored njega, a zapravo je on želeo da snimi pesmu sa mnom. Gde god smo se pojavljivali, to je bilo čudo – on ogroman, a ja pored njega sitna. Bila je neka slika sa plaže, pa je neko u komentarima napisao: 'Bora pojeo Malu Canu'", ispričala je ona u jednoj emisiji na Grandu 2021. godine.

U tom periodu već je godinama bila u braku sa Andrijom Bajićem, ali njihov odnos još nije bio poznat javnosti.Nakon toga usledila je pesma "Zemljotres", a potom i duet sa Goci bendom pod nazivom "Grom". I za ovu numeru tekst i muziku napisao je Andrija Bajić.

Usledile su i pesme "Crkva mala", "Vinograde, moj debeli lade", "Plače mi se" i "Svadba je", na kojima je Andrija Bajić potpisan kao autor teksta, a na pojedinim numerama i kao autor muzike.

Poslednja pesma koju je Mala Cana objavila autorsko je delo Ljube Kešelja i nosi naziv "Čik, ako smeš".

Autor: M.K.