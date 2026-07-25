Žena Slobe Vasića se oglasila nakon vesti o preljubi i razvodu: Prolazimo kroz najteži period

Jelena Lela Vasić, supruga pevača Slobe Vasića, oglasila se nakon što je u domaćoj javnosti odjeknula vest da se razvode nakon turbulentnog perioda koji su imali.

Bruka je pukla onda kada su društvenim mrežama počele da kruže navodne prepiske pevača i javnosti nepoznate devojke. Ubrzo je Vasić, kako se priča, napustio porodični dom, a sada se tim povodom oglasila njegova supruga Jelena.

- ⁠On je otac mog deteta, sada mi je ona najvažnija. Molim vas za malo privatnosti, prolazimo kroz najteži period - rekla je ona za Telegraf.rs.

Podsetimo, pevač je navodno devojci sa kojom se dopisivao tepao "malena" i slao emotikone poljubaca, a zatim su se dogovarali oko susreta.

Na ovu temu oglasio se i pevač koji je, očekivano, demantovao delo koje mu se stavlja na teret.

- Nisam ispratio. Ali se ne dopisujem ni sa kim. Ako mi možete reći ko je u pitanju - kratko je rekao Sloba Vasić za Kurir, a kada su mu predočene poruke, istakao je da su iste plod veštačke inteligencije.

- AI radi svašta. To je jedino što mogu da kažem jer se ni sa kim nisam dopisivao. Nemam potrebu da se pravdam, ali ako ćemo već do istine, onda da kažem. Pritom, sada se koristi ovaj trenutak u kom se nalazim, pa svi pokušavaju da naude na svaki mogući način. Takvi smo. Ako možeš, pomozi, to je nekad bilo, sada je ako možeš, odmozi ili pomozi da bude još gore - rekao je pa nastavio:

- Puno je đubradi. Znate i sami u kom smo vremenu, zna i narod, što je jako bitno! Zašto ta prepiska ako postoji, nije do sada izašla?Nego baš sada u ovom trenutku kad je kod mene ovako teška situacija!? I ko stoji iza toga? Gde je to nečije ime? Jako hrabro - završio je pevač.

Žena prošla kroz pakao do je on bio u Lazi

Inače, Jelena je Slobi bila najveća podrška tokom boravka na Klinici za psihijatrijske bolesti "Laza Lazarević".

- Verovatno ste videli moju prvu reakciju, kako sam izgledala. Bilo mi je stvarno teško i naporno, nisam ni jela. Svako zlo za neko dobro, bar sam malo smršala (smeh). Čovek iz svega izađe jači, verovatno je tako trebalo da bude da bi se možda neke stvari desile - rekla je nedavno Jelena, a potom se osvrnula na pritisak koji podnosi kao žena javne ličnosti.

- Ja sam ga birala, snosim posledice toga, ali i prednosti. Nisam se nikad pokajala. On je javna ličnost pa se o njemu piše, a ima i mnogo gorih, u manjim sredinama, gde se o njima priča, piše... To nije ništa što čovek ne može da podnese. Sve me je stiglo u trenutku, gurala sam, gurala, a kad je izašao iz bolnice tada sam malo pala, ne mogu još da se skoncentrišem, ali bitno je da je on tu i biće sve dobro.

Autor: D. T.