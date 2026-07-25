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Gudelj se prvi put oglasio nakon rođenja sina: Jednom rečenicom raznežio sve, emocije ne krije

Izvor: pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Anastasija Ražnatović i Nemanja Gudelj pre nešto više od deset dana postali su roditelji sina Ilijana, a radosnu vest uspeli su da sačuvaju daleko od očiju javnosti sve do njegovog dolaska na svet.

Otkako su se ostvarili kao roditelji, bračni par uživa u najlepšem životnom periodu, a sada se na društvenim mrežama oglasio i fudbaler, koji je kratkom, ali emotivnom porukom opisao šta oseća nakon rođenja naslednika.

- Najlepši osećaj je kad "Ako Bog da" pređe u "Hvala Bogu" - napisao je Gudelj na svom Instagram profilu.

Foto: Instagram.com

Podsetimo, mali Ilijan rođen je kao zdrava beba teška 3.600 grama, a njegov dolazak na svet doneo je veliko slavlje i radost celoj porodici Gudelj i Ražnatović.

Ceca: Njihova želja je bila da to bude privatna stvar

Anastasijina majka Ceca Ražnatović pre nekoliko dana održala je koncert u Budvi, a sa okupljenim novinarima razgovarala je o ćerki i unučetu.

- Anastasija je odlično, beba je odlično. Videli smo se samo preko video-poziva. Veljko je već tamo sa Bogdanom, očekujem se i ja i stižem u nedelju. Mali se menja, svakim danom je drugačiji - rekla je Ceca, koja se potom osvrnula na to što su sve vreme krili trudnoću.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nisam ja ništa čuvala, to je njihova želja bila da bude njihova privatna stvar, što smatram da je potpuno okej. Nije to bila tajna za moj bliski krug prijatelja, oni su ispoštovali njihovu želju. Videli ste i sami da to nijedne sekunde nije došlo do javnosti, nego onog momenta kada su roditelji objavili. To je njihovo dete, oni odlučuju o tome - poručila je pevačica.

Autor: D. T.

#Anastasija Ražnatović

#Svetlana Ceca Ražnatović

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