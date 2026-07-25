Sofronijević se vratio u rodni grad, pa izazvao erupciju oduševljenja! Njegovi sugrađani pali u trans!

Aleksandar Sofronijević i njegov orkestar održali su solistički koncert u svom rodnom Kraljevu, gde su ih sugrađani dočekali i ispratili ovacijama!

Peti Festival Zlatne harmonike Kraljeva, u organizaciji Kulturnog centra Ribnica, završen je naime, spektakularnim nastupom orkestra Aleksandra Sofronijevića.

Emocije, vrhunska muzika i atmosfera za pamćenje obeležili su ovo veče, potvrdivši još jednom koliko publika ceni svoje proslavljene umetnike.

Kraljevački trg bio je ispunjen do poslednjeg mesta, a publika je od prvih taktova pevala zajedno sa izvođačima.

Posebnu draž koncertu dali su gosti proslavljenog orkestra: Miroslav Ilić, Milanče Radosavljević i Miša Mijatović. Nizali su se veliki hitovi narodne muzike poput „Polomiću čaše od kristala“, „Božanstvena ženo“, „Anđelija“, „Dao bih ovo malo života“, a svaka pesma bila je ispraćena gromoglasnim aplauzom i horskim pevanjem publike.

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Program je bio posvećen stvaralaštvu velikana narodne muzike iz Kraljeva i okoline, pa su se na repertoaru našle kompozicije Predraga Živkovića Tozovca, Novice Negovanovića i Tomislava Čolovića, uz najlepše evergrin hitove koje je publika sa oduševljenjem prihvatila.

Vidno emotivan zbog nastupa u rodnom gradu, Aleksandar Sofronijević nije krio koliko mu znači podrška sugrađana.

Pred domaćom publikom predstavio se ne samo kao vrhunski harmonikaš i umetnik, već i kao muzičar koji ume da podigne atmosferu do usijanja.

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Najemotivniji trenutak večeri usledio je na samom kraju, kada publika nije želela da se koncert završi. Na dugotrajan aplauz i povike za bis, Sofronijević je odgovorio spletom narodnih kola, nakon čega se kraljevački trg pretvorio u veliko igralište i podijum za igru.

Na rastanku sa publikom najavio je novi muzički spektakl koji će održati 8. decembra u centru Sava, a vest je ispraćena ovacijama i još jednim dugim aplauzom verne kraljevačke publike.

Autor: pink.rs