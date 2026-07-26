Udala se Maja Nikolić! Pevačica u tajnosti izgovorila sudbonosno 'DA' treći put, a ovo joj je muž (FOTO)

Pevačica Maja Nikolić izgovorila je sudbonosno "da" svom partneru, a venčanje je uspela da sačuva daleko od očiju javnosti. Reč je o njenom trećem braku, a njen izabranik je vlasnik lokala u kojem je pevačica godinama nastupala.

Njih dvoje trenutno uživaju na letovanju, odakle Maja gotovo svakodnevno deli trenutke sa svojim pratiocima na Instagramu.

Poslednjom objavom posebno je privukla pažnju. Pevačica je podelila fotografiju na kojoj razmenjuje poljubac sa suprugom, dok su u prvom planu njihove burme, koje javnost do sada nije imala priliku da vidi.

- Kada je ljubav prava i tišina govori - napisala je Maja uz fotografiju.

Ovo nije prvi put da javno govori o svom suprugu. Nedavno je objavila i zajedničku fotografiju uz emotivnu poruku:

- Moj muž, moj producent, moj život, moje sve.

Podsetimo, Maja iza sebe ima dva braka. Iz prvog, sa Mirkom Šćepanovićem, dobila je sina Novaka, a razveli su se dok je njihov naslednik bio još mali.

Nakon toga udala se za muzičara Vuka Kandića, sa kojim ima sina Lazara. Kandić je sin poznatog harmonikaša Vladete Kandića Bate Kande. Posle završenih muzičkih studija u Sjedinjenim Američkim Državama godinama je radio kao broker, a kasnije se vratio u Srbiju, gde je nastavio da se bavi muzikom. U međuvremenu je zasnovao novu porodicu sa partnerkom Danijelom, sa kojom je dobio dve ćerke.

Danas uspešno usklađuje život između Srbije i Amerike, gde se i dalje bavi komponovanjem, produkcijom i drugim poslovnim angažmanima.

Autor: D. T.