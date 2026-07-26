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SRAMOTA, SVE JE DOBILA NA GOTOVO! Ćerku poznatog pevača urnišu na mrežama, ona se brani: Prolivala sam suze, krv...

Izvor: pink.rs/kurir, Foto: Instagram.com ||

Ela Dvornik, ćerka pokojnog Dina Dvornika, neretko privlači pažnju javnosti, a sada se našla i na meti osuda zbog svoje najnovije objave na Instagramu.

Naime, Ela se našalila na račun toga što je nezaposlena, a mnogi su njen komentar shvatili kao neumesan. Uz selfi na kom pozira za "dobro jutro", ona je napisala sledeći opis i time razbesnela pojedine pratioce:

Foto: Instagram.com

- Niko nije gledao kad sam se budila u četiri ujutro da radim. Niko nije gledao kad sam satima sedela i učila i isprobavala i grešila. Kad sam prolivala suze krv i znoj… Zato jer nisam radila ništa od navedenog. Dobro jutro svima od vaše najdraže nezaposlene prijateljice. Idemo provesti još jedan besmisleni dan zajedno - napisala je ona na društvenim mrežama.

Nakon toga, mnogi su komentarisali i sugerisali da obriše objavu, budući da, prema njihovom mišljenju, deluje kao da se podsmeva ljudima koji su sve navedeno radili.

- Hvali se što je dobila sve na gotovo. Sramota - bio je samo jedan od komentara na mrežama.

Težak razvod

Inače, Ela nije imala problem da javno i otvoreno govori o turbulentnom razvodu koji joj se dogodio, a svojevremeno se osvrnula na starateljstvo nad decom.

Foto: Instagram.com

- Ne žive sa mnom. Imamo podeljeno starateljstvo (za sad). Ali sudija je odredila privremenom merom da devojčice žive s tatom u našoj porodičnoj kući u Istri. Ja sam podstanar u Novom Zagrebu. Ovo je najveći apsurd ikada, ali čisto da znate da i to postoji. Kad je mojih sedam dana, ja ih provodim u istoj kući s bivšim suprugom i ćerkama. Dakle, sedam dana živimo svi zajedno svake druge nedelje, srećna porodica. Mogu da se rugam ovome jer ni meni ni njemu nije to drago, ali tako su stavili - napisala je ona tada na Instagramu.

Autor: D. T.

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