Ne želim da poklanjam karte i da se brukam: Uroš Živković bez dlake na jeziku o dešavanjima na estradi!

Pevač iskreno govorio o gorućim temama!

Uroš Živković i ovog leta ostao je veran Crnogorskom primorju, gde redovno nastupa pred publikom koja iz godine u godinu prati njegove nastupe. Popularni pevač gotovo svakodnevno zabavlja goste u Budvi, destinaciji koju, kako i sam ističe, doživljava kao svoj drugi dom.

Kako kaže, u ovom primorskom gradu nastupa već godinama, zbog čega je stekao poseban odnos sa publikom, ali i sa samim mestom. Upravo zato se u Budvi oseća prijatno i uvek se rado vraća tokom letnje sezone.

Govoreći o svom poslu, Uroš se osvrnuo i na sve češće situacije u kojima njegove kolege otkazuju zakazane nastupe zbog različitih okolnosti. Ipak, istakao je da se njemu tako nešto do sada nije dogodilo i da je uspevao da ispoštuje sve unapred dogovorene svirke, uprkos zahtevnom letnjem rasporedu.

– Nisam imao tu situaciju, ovo mi je prvi nastup u Budvi, dobro je, puno je, Bogu hvala. Malo je smena generacija, muzika je pomešana, treba privući ljude, ali Crna Gora je leti veliko tržište i mislim da ima posla za svakog ko vredi– rekao je pevač.

Nakon letnje sezone Uroša čeka i mini odmor koji će provesti sa porodicom, a koja mu kako kaže, uvek napuni baterije.

– Od kada sam se oženio i dobio sina to je moj krug, to su moja 4 zida gde punim baterije i gde sam dobro. Svi me pitaju gde sam, kao nema me, ali kuća-posao, jer kada porodica uđe u život, ne trošiš vreme na gluposti- dodao je Uroš.

Međutim, ni posle odmora Uroš ne planira da pravi pauzu. Kako kaže, čeka ga priprema novih pesama, koje uvek bira vrlo pažjivo.

– Glupo da kažem, ali ja sam umetnik. Volim teške pesme, jake reči, aranžmane, to je tako. Na primer volim da pevam na nastupima svoju pesmu „Oko moje“, i tek sam od skoro uvrstio svoje pesme na repertoar jer sam mislio kako je to glupo i kako publika to ne zna, a onda sam se uverio u suprotno- izjavio je pevač pa odgovorio na pitanje da li planira solistički koncert.

– Priča se o tome stalno, ali želim da obogatim svoju diskografiju, želim da to bude malo drugačije. Imam neku zamisao, neka veća scena pod otvorenim nebom, i da bude kako me ljudi doživljavaju, kao kafanca. A ne da plate kartu sednu u fotelju i jedu kokice. Želim da barem pola koncerta imam svoj program, i da ljudi izađu odatle puni utisaka. Prognoziraju mi da će to biti u mojoj 30. godini, a sada imam 28. Ne želim da pravim koncert samo da bi se pričalo o tome, ne želim da idem u minus, da poklanjam karte i da se brukam, nego da ide prirodnim putem i da ljudi sa zadovoljstvom dođu, jer to je uspeh.

Autor: A. Nikolić