Ove reči kidaju dušu na komade: Emotivno oglašavanje Nevene Hot posle sahrane njene ćerke! (FOTO)

Anastasija ju je ispartila na večni počinak 23. jula, a sad se oglasila dirljivim rečima!

Nevena Hot - čija je ćerka Anastasija nedavno poginula u saobraćajnoj nesreći u Borči - teška srca ispratila je svoju naslednicu na večni počinak 23. jula, na groblju Zbeg. Danas, oglasivši se na svom Fejsbuku, posvetila joj je još jednu objavu.

U okviru iste dala joj je ogromno obećanje, napominjući da će je zauvek "nositi u svakom svom koraku, dahu, te otkucaju srca".

- Obećavam da ću naučiti pesme Baje Malog Knindže i slušati ga, jer si ga ti obožavala i stalno slušala. Obećavam da nikada više neću nositi cirkone, jer znam da bi me kritikovala. Obećavam ti da ću putovati svetom na svako mesto koje si želela da vidiš i na svakom mestu zastati na trenutak, pogledati u nebo i pomisliti na tebe. Obećavam ti da ću otvoriti svaku knjigu koju bi možda jednog dana držala u svojim rukama. Čitaću ih polako, za nas obe. Svaka pročitana stranica biće mali razgovor sa tobom, jer si ti zaslužila da doživiš sve priče ovog sveta - pisala je ona, pa mnoge i rasplakala.

- Obećavam ti da ću pamtiti tvoju dobrotu, tvoje poštenje, tvoje nežno srce. Da nikada neću dozvoliti da vreme izbriše ono što si bila. Tvoje ime će živeti u svakoj mojoj priči i svakoj mojoj suzi. Obećavam ti da ću voleti život i onda kada mi se srce bude lomilo od bola, jer znam da bi volela da me vidiš kako se borim. Ali isto tako obećavam da te nikada neću ostaviti iza sebe. Nosiću te u svakom svom koraku, u svakom dahu i svakom otkucaju srca - dodala je potom, pa zaključila napisavši uz jednu njihovu zajedničku fotografiju:

- I na kraju, obećavam ti ono najvažnije, da nikada neću prestati da te volim. Dok god budem disala, ti ćeš biti moja najveća ljubav, moje najlepše dete i moja najveća tuga. Sve ono što si propustila na ovom svetu, pokušavaću da doživim za nas obe, sa nadom da će jednog dana, kada se ponovo sretnemo, moje priče biti poklon tebi.

Autor: A. Nikolić