Preminuo poznati osnivač benda: U 59 godini izgubio životnu borbu!

Potresne vesti o njegovoj smti šokirale su sve u svetu!

Lu Koler, dugogodišnji pevač i jedan od osnivača kultnog njujorškog hardcore pank benda "Sick of It All", preminuo je u 59. godini nakon višegodišnje borbe sa rakom jednjaka. Vest o njegovoj smrti rastužila je brojne obožavaoce širom sveta, a članovi benda oprostili su se od svog prijatelja emotivnom porukom na društvenim mrežama.

Vest o njegovoj smrti u petak su objavili članovi benda, koji su ga opisali kao voljenog prijatelja i legendarnog frontmena, ističući da je njegov odlazak nenadoknadiv gubitak za porodicu, prijatelje i hardcore zajednicu.

- Sa neverovatnom tugom obaveštavamo našu hardcore porodicu širom sveta da je preminuo naš brat Lu Koler. Gubitak koji osećamo u ovom trenutku je nemerljiv - naveli su članovi benda "Sick of It All" u saopštenju objavljenom na Instagramu.

Ove godine bend je trebalo da obeleži četiri decenije postojanja, a Koler je tokom čitave karijere bio jedno od njegovih najprepoznatljivijih lica. Njegovi saborci podsetili su da su njegovo prijateljstvo, posvećenost muzici i energija ostali nepromenjeni tokom svih 40 godina rada, zbog čega je ostavio dubok trag na sceni.

- Izgubili smo voljenog prijatelja i legendarnog frontmena. Lu je imao moć da osmehom i sarkastičnim komentarom podigne raspoloženje svima na našim koncertima, a gde god da smo nastupali – bez obzira na kulturu ili deo sveta – lako je osvajao ljude.

Koler je u junu 2024. godine saopštio da mu je dijagnostikovan tumor jednjaka koji se proširio prema želucu. Zbog početka lečenja bend je bio primoran da otkaže evropsku turneju, dok se pevač posvetio borbi sa bolešću. U znak podrške organizovan je i humanitarni koncert u njujorškoj dvorani Irving Plaza, na kojem su prikupljana sredstva za pokrivanje troškova njegovog lečenja.

Nakon višemesečne terapije, u maju 2025. godine obavestio je fanove da je završio poslednji ciklus hemoterapije i da je proglašen izlečenim od raka. Ipak, nekoliko meseci kasnije otkrio je da se bolest vratila, nakon čega je nastavio lečenje i borbu koja je, nažalost, završena njegovom smrću.

Članovi benda na kraju su zahvalili svima koji su tokom prethodne dve godine pružali podršku Koleru, bilo donacijama, porukama ili prisustvom na humanitarnim događajima organizovanim u njegovu čast.

- U ovom periodu velike tuge još jednom želimo da zahvalimo svima koji su donirali sredstva za Luov fond za lečenje. Pomogli ste Luu da se oseća posebno i voljeno tokom ove poslednje dve godine njegove borbe. Njegova borba je sada završena i konačno može da počiva u miru. Nadamo se da na neki način i dalje može da vidi i oseti koliko je lep i pozitivan trag ostavio u svetu.

Autor: A. Nikolić