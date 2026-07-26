Nakon razvoda od Goge, ne krije kolko je zaljubljen: Marko Gačić objavio sliku sa trudnom devojkom, komntari pljušte (FOTO)

Pevač Marko Gačić preboleo je razvod od koleginice Goge Gačić, sa kojom ima dvoje dece, i ponovo pronašao sreću u ljubavi pored nove izabranice Saške. Par sa nestrpljenjem iščekuje i dolazak svog prvog zajedničkog deteta, a pevač ne skriva koliko je zaljubljen.

On je na svom Instagram profilu podelio emotivnu fotografiju na kojoj ga partnerka nežno ljubi, dok se u pozadini čuje čuveni hit Željka Joksimovića "Najmoje".

Uz dirljiv prizor iz prirode, Saška je Marku posvetila i izuzetno snažne reči: "Moja leva i desna pretkomora", a njoj je pevač potom uzvratio: "Moja glava arterija".

Ova objava jasno svedoči o tome da u njihovom domu vlada prava idila i da poznati pevač proživljava svoje najlepše dane.

Goga o Marku, deci i njegovoj trudnoj devojci:

Podsetimo, Goga je nedavno u iskrenom i emotivnom intervjuu za "Blic" govorila o odnosu sa Markom sa kojim je i dalje zvanično u braku.

- Jeste. Mi smo seli, kao dvoje odraslih ljudi, rešili to sporazumno, tako da samo se još čeka sudska presuda kroz par meseci, i to je to, ovo ostalo je sve, da kažem, rešeno između nas dvoje. Rešeno je i pitanje alimentacije - otkrila nam je ona, a onda je dodala da su Marko i ona u kontaktu samo oko dece.

- Naravno, zbog dece moramo biti u kontaktu i to je apsolutno normalna stvar, normalan tok, ne sada, nego zauvek, jednostavno je tako, moramo da se čujemo i dogovaramo oko klinaca, ali to je sve - istakla je ona i dodala da bivši muž redovno viđa i zove decu.

- Da, da. Mislim da to je prosto negde i normalno, jer imate decu, to će uvek da vas vezuje. I slava Bogu za tu decu, a ostalo kako god - poručila je pevačica.



Autor: N.B.