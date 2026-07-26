SLAVLJE U DOMU MILICE TODOROVIĆ: Pevačica se oglasila, a čestitke stižu sa svih strana (FOTO)

Pevačica Milica Todorović retko deli trenutke iz privatnog života otkako se nakon porođaja našla u centru skandala. Ona je, međutim, sada napravila izuzetak jer je danas za nju poseban dan.

Milica Todorović čestitala je sestri rođendan, a kada je podelila fotografiju svi su komentarisali da su njih dve iste.

- Ovo je tvoj poseban dan. Srećan rođendanko mom mlađem zvrku i mojoj lepotici! Voli te sestra najviše - napisala je pevačica, a ubrzo su se prijatelji i pratioci pridružili čestitkama.

Oženjenom dečku napravila žurku

Podsetimo, Milica se našla u centru skandala kada se saznalo da je otac njenog deteta oženjne. Milica je nedavno svom izabraniku priredila nezaboravnu proslavu povodom rođendana. Daleko od gradske vreve i radoznalih pogleda, par je uživao u potpunoj privatnosti na obodima planine Kosmaj.

- Milica je želela da ovaj rođendan njenog partnera bude potpuno posvećen njima i vremenu koje provode zajedno, pa su telefone i društvene mreže gotovo potpuno sklonili sa strane. Dan su provodili šetajući kroz prirodu, ispijajući kafu na terasi s pogledom na šumu i uživajući u tišini koju retko imaju priliku da osete zbog brzog načina života i brojnih poslovnih obaveza. Bilo je i nekoliko bliskih prijatelja. Sve je izgledalo kao scena iz romantičnog filma. Milica je vodila računa o svakom detalju i moglo se videti koliko joj je stalo da njen partner bude srećan. Mogu da vam kažem da je atmosfera bila veoma emotivna i iskrena. Sve nedaće i problemi su iza njih. Iako je publika i ljudi znaju kao energičnu i duhovitu, Milica je zapravo veoma nežna i romantična kad su emocije u pitanju, pa ne čudi što je svom dečku organizovala iznenađenje o kojem se već priča, rekao je izvor za domaće medije.



Autor: N.B.