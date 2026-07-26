Hitna odluka! Željko Mitrović zabranio Kristinu i Kristijana zbog UBISTVA životinje

Ovim potezom, Željko je dao do znanja da je ovakvo ponašanje nedopustivo, a do toga je došlo nakon što je Kristina javno podelila maltretiranje nedužnog psa.

Nakon detaljnog pregleda svih materijala koji su ovih dana isplivali u javnost, direktor i vlasnik Pink media group, Željko Mitrović je doneo odluku da suspenduje Kristijana Golubovića i Kristinu Spalević sa televizije Red, zbog zlostavlja, mučenja i ubistva malog i nemoćnog psa čivave, saznaje Kurir!

- Naši mali životinjski prijatelji su stanovnici ove planete i predstavljaju život na planeti isto kao i ljudi! - rekao je Željko Mitović i dodao da sebe smatra tolerantnim bićem, ali mučenje kućnih ljubimaca ne oprašta!

Ovim potezom, Željko je dao do znanja da je ovakvo ponašanje nedopustivo, a do toga je došlo nakon što je Kristina javno podelila maltretiranje nedužnog psa.

Domaću javnost uznemirio je snimak koji je Kristina Spalević objavila na svom Instagram profilu, a na kojem se vidi drugi povređeni pas Kan. Tom prilikom iznela je ozbiljne tvrdnje o navodnom nasilju nad životinjom, za koje tvrdi da je počinio Kristijan Golubović.

Prema onome što se vidi i čuje na snimku koji je izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama, došlo je do žestoke rasprave između Kristine i Kristijana zbog povrede nedužne životinje.

Međutim, Kristina se tu nije zaustavila, već je iznela dodatne tvrdnje. Kako je navela, pas Kan je nakon incidenta zadobio povredu kolena, a istakla je da za to poseduje i zvaničan izveštaj veterinara.

Prema njenim rečima, situacija je navodno počela nakon što je Kristijan svoju sestru pogodio telefonom, nakon čega se, kako tvrdi Kristina, okomio i na psa.

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Podsetimo, svemu ovome prethode loši odnosi nakon kraha ljubavi. Rat između bivših partnera i dalje traje, a Kristina iznosi nove optužbe na njegov račun.

Na svom Instagramu je podelila je snimak na kome se vidi kako Kristijan rastura sobu.

- Lagano zagrevanje, čekam sledeću budalaštinu i ide snimak od koga nikom neće biti dobro, njemu najmanje. Svaki stan u kome smo živeli izlomio je, iživljavao se. Zato sam zamalo tri puta ostala na ulici jer niko nije hteo da nam izda stan - iskreno je napisala Kristina uz uznemirujući video.

Autor: N.B.