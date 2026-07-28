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Dirljive reči bivšeg fudbalera za suprugu: Posle 17 godina braka poslao joj poruku koja je mnoge ganula (FOTO)

Izvor: pink.rs, Foto: Instagram.com/makilazetic ||

Bivši fudbaler Nikola Lazetić dirnuo je svoje pratioce emotivnom objavom na Instagramu, kojom je svojoj supruzi Sonji Lazetić uputio rođendansku čestitku i prisetio se trenutka kada su se prvi put sreli pre tačno 17 godina.

Profesionalni sportista je otvoreno govorio o izazovima kroz koje su zajedno prolazili, ističući da su ih životna iskušenja učinila jačima, dok je njihov brak, kako kaže, od prvog dana bio zasnovan na bezuslovnoj ljubavi, poverenju i međusobnoj podršci.

Posebno emotivan deo objave odnosi se na njihov prvi susret, kada je, kako je napisao, ugledao buduću suprugu u teškom životnom periodu.

-Bila si usamljena, tužna, uplakana, nesrećna, a meni najlepša na svetu... Tada sam ti samo šapnuo da više nikada nećeš plakati i da ćeš biti ponovo srećna i voljena - napisao je Lazetić.

Vole se kao prvog dana

Dodao je da je upravo vera u njihovu ljubav bila ono što ih je vodilo kroz brojne prepreke.

- Dan po dan... 17 godina kasnije. Uspeli smo. Tu smo. Jaki. Srećni. Voljeni. Ti i ja znamo šta smo sve prošli. Izazovi za film, prepreke neprelazne, ali smo iz svega izašli kao pobednici jer smo imali jedno drugo - poručio je.

Na kraju objave supruzi je čestitao rođendan uz želju da njihova sreća traje zauvek, ne skrivajući koliko mu porodica znači.

-Srećan rođendan, živote moj. Nek zauvek bude ovako. Volim te najviše na svetu - zaključio je Nikola Lazetić u emotivnoj poruci koja je izazvala brojne pozitivne reakcije njegovih pratilaca.

Autor: N.B.

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