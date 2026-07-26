Policija reagovala zbog Male Cane: Ćerke Andrije Bajića joj izbacile stvari na ulicu, ovo su detalji

Pevačica Mala Cana danas je došla ispred kuće pokojnog muža kako bi preuzela svoje stvari koje su tamo ostale. Nakon što su komadi nameštaja i ostale stvari izbačene na ulicu, pevačica je primetila da joj ponešto nedostaje, pa pozvala policiju koja je izašla na teren.

Zbog prethodnih nesuglasica sa ćerkama Andrije Bajića, došlo je do Caninog negodovanja kada je primetila da joj nisu vratile cveće.

Na Canin poziv, policija je stigla ispred kuće pokojnog Andrije Bajića i uradila zapisnik. Mala Cana je mirno razgovarala sa njima i podelila detalje novonastale situacije.

Policija je ušla u kuću gde su razgovarali sa prisutnima, a vrlo brzo nakon toga su izašli i proverili dokumente Caninom pratiocu koji je sa njom došao po stvari.

Podsetimo, nekretnina ispred koje se Cana nalazi je po Andrijinoj smrti pripala njegovim ćerkama, koje tu i žive, a mi smo zatekli Malu Canu kada je kombijem stigla ispred. Nekada je ovde živeo Andrija sa svojim bratom, a sada je taj dom predmet skandala i porodične rasprave.

Podsetimo, komoda, lusteri i druge zapakovane Canine stvari su nepoznati mladići izabcili iz kuće. Dok je stajala ispred komada nameštaja koji su se nalazili na trotoaru ispred, Cana je razgovarala telefonom, vidno razočarana što joj nisu izneli sve što joj je bilo potrebno. Naime, ona je pominjala da su propustili da joj vrate cveće u saksiji. U jednom momentu, susrela se oči u oči sa jednom od Bajićevih ćerki, ali je sve prošlo mirno, dok je Cana negodovala zbog zaboravljenog cveća:

- Došla sam ispred kuće kako bi mi predale stvari, ili kako su one rekle, da mi izbace stvari na ulicu. Imam problem jer neće da mi izbace cveće. Tvrde da je uvenulo - govorila je Mala Cana dok je pričala telefonom.

Autor: N.B.