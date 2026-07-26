Pevači su gladni para, pristaju na sve: Božo Dobriša otkrio šok detalje iz Crne Gore! Nastupi se masovno otkazuju u jeku letnje sezone, klubovi prazni!

S lica mesta u programu uživo Božo dobriša obelodanio detalje sa crnogorskog primorja!

Tokom emisije "Premijera Vikend Specijal" voditelj Nemanja Vujičić uživo se uključio sa Božom Dobrišom iz Crne Gore koji je otvoreno govorio o nastupima na primorju koji se masovno otkazuju.

- Šta se desi u Budvi prikae se na Pinku. Turistička sezona je nikad bolja, klubovi su puni, plaže pune, hoteli puni, mada klubovi su puni kad nema izvođača. Klubovi stave ulaz 20 evra, a onda se otkaže jer se izblamiraju i gazde i klub. Sinoć je nastupala Jelena Karleuša i klub je ispunila do poslednjeg mesta. Ona je bila u društvu čerke Atine. Klub pored je bio Rasta, a više se interesuju za njegov izgled - pričao je Božo.

- Da li je istina da se Vlada Magla bend nije pojavio? - pitao je voditelj.

- Nije, a možda je bila takva noć ili je cena bila prevelika za karte. Jovana Pajić ne drži veliku cenu, ali njoj verovatno nije bila noć i možda je bila smena turista. Jovana puni klubove, ali je ovo velika diskoteka. Pevačicu su ove sezone gladni para i na sve pristaju samo da budu u žiži. Oni se svađaju, jedni drugima štete i sve ono što ne treba da se radi. Izgleda da nisu naučili lekciju od prošle godine. Neki mole da nastupaju, kaže da će da koriguju cene - govorio je Božo.

- Zašto se plaše da daju izjave ako puknu na nastupu? - upitao je Nemanja.

- Budva je lutrija, a zimi svi izlaze na besplatan ulaza. Kiksnu i veće zvezde, a nadam se da će situacija da se popravi jer ide špic sezone - dodao je Božo.

Autor: A. Nikolić