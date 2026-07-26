NIKOLIJA U TANGAMA OKRENULA LEĐA KAMERI! Pokazala brutalnu pozadinu, a onda iznenadila sve: Nećete verovati ŠTA JEDE, a nema gram viška! (FOTO)

Pevačica Nikolija Jovanović ponovo je usijala društvene mreže serijom izuzetno provokativnih fotografija pored bazena.

Ona je pozirala u minijaturnom roze bikiniju, pri čemu je u tangama okrenula leđa kameri i u prvi plan istakla svoju izvajanu zadnjicu.

Pored besprekorne linije, Nikolija je pokazala i kako se opušta u prirodi, ležeći na travi i jedući svežu zelenu jabuku. Ipak, mnoge je iznenadilo kada je uz vrele kadrove podelila i fotografiju trpaze, otkrivši da uživa u domaćem pečenju uz svežu salatu od paradajza i krastavaca.

Njeni pratioci ostali su u čudu kako uspeva da održi tako savršenu figuru uprkos gurmanskim specijalitetima u kojima uživa.

"Bila sam ravna kao daska"

Podsetimo, pevačica se podvrgnula raznim estetskim korekcijama, međutim zbog jedne se posebno pokajala.Ona nije imala problem otvoreno da govori o tome šta je sve promenila na sebi, te je otkrila da je prvo uradila grudi.

- Prva stvar koju sam uradila su grudi. Imala sam kompleks, bila sam ravna kao daska. U dvadesetim mi je operacija pomogla da se osećam dobro u svom telu, ali sada u tridesetim, da mogu da vratim vreme, nikad ne bih ugradila silikone. Nemojte mi reći da to sada mogu da promenim, to bi zahtevalo mnogo ožiljaka - otkrila je svojevremeno na svom Tiktoku i nastavila nabrajanje:

– Druga glupost koju sam napravila, ali sam ispravila su usta. Moja divna, prelepa usta sam uradila zbog mode koja traje i dan danas. Tada je bilo samo trajnih operacija usana i ona su se vremenom izobličila, izgledala sam kao patka, sve je bilo neravno. Prošle godine sam izvadila sve neprirodno iz usta i sada ponovo imam svoja, prirodna usta, iako sam nažalost morala da prođem kroz operacioni proces. Velika su, lepa i ne znam šta mi je to trebalo.

- Uradila sam trajnu šminku, pa uvek izgledam kao da imam neki karmin, time sam zadovoljna, a uradila sam i obrve i takođe mi je žao što sam ih u srednjoj školi iščupala, ni to ne bih nikada ponovo uradila - priznala je pevačica koja je istakla da se ne kaje zbog operacije nosa jer je imala devijaciju, kao i da u gornjoj vilici nema prirodne zube.

Autor: Pink.rs