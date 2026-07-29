LJUDI ZANEMELI NA ADI CIGANLIJI! Jovana Jeremić juri na rolerima u USKOM ŠORTSU I BRUSU SA ZLATNIM LANCIMA: Gori sve (FOTO)

Voditeljka Jovana Jeremić ponovo je napravila pravi spektakl i privukla sve poglede tokom rekreacije na Adi Ciganliji. Ona se na poznatom beogradskom izletištu pojavila vozeći rolere u izuzetno provokativnom izdanju koje je malo koga ostavilo ravnodušnim.

Jovana je na sebi imala ultra kratak šorts i neobičan brusthalter ukrašen zlatnim lancima koji je istakao njene obline. Celokupan stajling upotpunila je bisernom ogrlicom i naočarima za sunce. Prolaznici su ostali u šoku dok je atraktivna voditeljka samouvereno krstarila stazom, još jednom dokazavši da je pravi majstor za privlačenje pažnje.

"Želela bih da rodim muško dete"

Podsetimo, Jovana Jeremić uživa u ljubavi sa Milošem Stojanovićem Tigrom i nedavno je priznala da ga vidi kao oca svog deteta:

- Vidim ga! Želela bih da rodim muško dete, jer bih volela da ima njegove manire i kodeks. On je vaspitan baš onako kako jedan alfa muškarac treba da bude. Izuzetno poštuje ženu, voli je i čini sve za nju. Ne maltretira je fizički i psihički. Ne tera inat. Prvi zove, šalje i kupuje. Sve radi što jedan muškarac treba da radi, i ne femka se kao neka tetka. Imala sam muškarce koji se prikazuju kao alfa, a imaju pogrešno shvatanje jer to što oni smatraju da je "alfa muškarac" je jedna obična pi***. To su sve muškarci sa kompleksima. Najveći kompleks muškarca je kada je loš u krevetu i nije dovoljno potentan, pa sve iskaljuje na ženu teranjem inata, kroćenjem te žene i brisanje poda njome. Takvi muškarci treba da budu ostavljeni kao pseto. Pored impotencije, drugi kompleks muškaraca je nemanje para. To kolje muškarce. Zato ja kažem: "Onaj ko nema pare, neka ih hitno nabavi". Jednostavno, muškarac je taj koji mora da zarađuje. Nije normalno da muškarac ide u nabavku, ali on mora da nabavi novac i obezbedi ženu i decu. Nisam imala takvu priliku do sada i sve sam sama sebi i svom detetu obezbedila.

- Miloš stvarno ima sve. S njim znaš na čemu si. Nije promenljivog karaktera da godinu dana glumi jedno, a da se posle promeni za 180 stepeni i bude drugi čovek. To sam doživela u prošlosti. Da se neko prikazuje kao ozbiljan kandidat, a onda posle godinu dana promeni ploču. Od anđela se pretvorio u demona. Zbog takvih primera znam da cenim kvalitet, iskrenost i čast.

Autor: M.K.