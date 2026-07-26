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OVO JE MAJKA EDITE ARADINOVIĆ: Pre četiri dana postala baka, a sada se zbog nje usijale mreže, Indi sve objavila (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Edita Aradinović 22. jula na svet je donela ćerku Zoi, sa kojom dane provodi u bolnici Narodni front, čekajući otpust. Za to vreme, kod kuće se njeni majka i sestra pripremaju za dolazak preslatke devojčice i novopečene mame.

Edita Aradinović s nestrpljenjem iščekuje da sa ćerkicom stigne kući, kako bi uživala u porodičnom domu i svaki trenutak provela sa svojom bebom.Pomoć će joj pružiti njena majka i sestra. Naime, majka Edite Aradinović Indi, Florija, zajedno sa starijom ćerkom Indi, pripema se da dočeka unuku.

Ono što je pak sve iznenadilo je činjenica da majka Edite i Indi Aradinović izgleda kao da im je starija sestra sestra. Florija je lepotica duge crne kose, lepog osmeha i vitke linije, a Indi je doslovno majčina slika i prilika.

Foto: Instagram.com

Naime, Indi je na svom Instagramu objavila zajedničku fotografiju sa svojom majkom uz opis "Baka i tetka" i oduševila svoje pratioce.Svi se pitaju da li je moguće da ovako izgleda žena koja je pre četiri dana dočekala svoje prvo unuče, a u pevačicin inboks neprekidno stižu komplimenti na račun njene majke.

Jedva čekam da je vidim

Nakon što se Edita porodila, ponosna tetka oglasila se na Instagramu i istakla da jedva čeka da vidi svoju sestričinu:

Foto: Instagram.com

- Hvala svima na čestitkama. Divni ljudi. Jedva čekam da je vidim. Moja Zoia 22.07.2026. Ljubi je i voli tetka najviše na svetu - napisala je Aradinovićeva uz fotografiju na kojoj se osmehuje.

Rođenje male Zoie u drugi plan stavio je sukobe i distancu koja je vladala među sestrama Aradinović, a Indi sa nestrpljenjem iščekuje da ssvojoj sestri bude desna ruka.

Autor: M.K.

#BAKA

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