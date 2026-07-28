KIJA GOLA NA TERASI! Intimne delove pokrila samo časopisom, a ljudi u neverici: Zbog vrelih kadrova gori internet (FOTO)

Kija Kockar ponovo je uspela da šokira javnost i privuče ogromnu pažnju novim objavama sa svog putovanja.

Nakon što je otputovala u Ameriku, odakle redovno deli fotografije i snimke prikazujući kako sada izgleda njen život, pevačica je otišla korak dalje.

Ona je objavila provokativne kadrove na kojima potpuno gola pozira na terasi, dok se od radoznalih pogleda prekrila samo časopisom. Uz naočare za sunce i opuštenu pozu na ležaljci, Kija je samouvereno pokazala zategnute noge i preplanulo telo.

Ova smela objava momentalno je zapalila društvene mreže, a njeni pratioci ne prestaju da komentarišu njeno najizazovnije izdanje do sada.

Kija o stanu u Turskoj: "Imala sam ušteđevinu koju sam čuvala baš za taj stan"

Podsetimo, Kija je pre nekoliko godina kupila stan u Turskoj i okrila kako je tokom korone uspela da iskešira novac za nekretninu.

- Imala sam ušteđevinu koju sam čuvala baš za taj stan. Za njega sam znala još prošle godine ali čekala sam da završim neke druge stvari u Beogradu da bih bila sigurna da li je to za mene prava investicija. I presrećna sam što sam ga kupila jer dok sam bila tamo, osećala sam se kao kod svoje kuće. Sve mi odgovara i jedva čekam da odvojim vreme i povedem drugarice da uživamo.

"Ja sam skromna devojka"

Kija je, podsetimo, jednom prilikom za "Blic" rekla da joj je velika želja da živi "preko".

- Ja sam skromna devojka i ne trošim na gluposti. Za nekoliko godina želim da se odselim u inostranstvo, kao što sam ceo život želela - rekla je tad Kockareva, koja, inače, mesecima krije jaču polovinu.

Autor: M.K.