Mariji Šerifović pozlilo na krstarenju sa porodicom: Odmah se oglasila i otkrila šta se desilo! (FOTO)

Pevačica Marija Šerifović objavila je na svom Jutjub kanalu kako se provodi u Hrvatskoj na letovanju. Ona je sa svojom porodicom iznajmila brod kojem su krstarili, a nakon obilaska egzotičnih destinacija Marija je u jednom trenutku objasnila kako joj je pozlilo.

Naime, idilično krstarenje nakratko su prekinuli nepredviđeni problemi koji su Mariji pokvarili raspoloženje.

"E, stigli smo na Hvar, tačnije stari grad, toliko su se digli talasi brzinom svetlosti na brodu da mi je bukvalno postalo muka da povratim. Još na sve to, ova parfem, ova dezodorans, ova ovo, ova ono, znači pakao, hitno kisela voda" - pričala je Marija.

Marija otkrila kako je uspela da smrša 7 kilograma

Pevačica Marija Šerifović jednom prilikom je otkrila kako je uspela da smrša 7 kilograma za mesec dana uz pomoć korigovane ishrane.Gostujući na Blic TV, Marija je pre nekog vremena govorila o tome kako je izgledala njena ishrana.Mariji su u studio doneli zeleni čaj koji je bogat sastojcima kao što je katehin i upravo oni podstiču mršavljenje i zaslužni su za sagorevanje masnih naslaga.

Posle jutarnjeg napitka na red je došao vrlo jednostavan doručak. Reč je o palenti koju možete da spremite sa vodom, a jedna kesica koštaće vas oko 160 dinara. Marija u palentu često doda nemasni sir.

- Doručkujem palentu, koja je daleko lepša kada se sprema na puteru, ali ja je pravim na vodi i sa njom konzumiram mladi sir koji ima malo masnoće. Volim i ovsene pahuljice sa jabukom, kivijem, nekoliko badema, možete da dodate i suve šljive. Kriška zdravog hleba, koji ne jedem često, vrlo je ukusna uz ćureća prsa, salatu i paradajz - otkrila je Marija kako izgleda njen jelovnik.

Autor: M.K.