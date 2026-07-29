Didi Džej poručila vitamine čak iz Japana: Pevačica mesecima u paklu zbog narušenog zdravlja, više ništa ne prepušta slučaju!

Pevačica Dijana Rokvić, poznatija kao Didi Džej, poslednjih meseci vodi tešku zdravstvenu bitku, a doživela je i veliki emotivni stres nakon gubitka roditelja, zbog čega je usledio pad imuniteta. Zato je rešila da za svoj organizam obezbedi dodatnu podršku.

Osim što daje sve od sebe da živi zdravo, fokus je sada bacila i na najskuplju suplementaciju.

- Poslednjih meseci trudim se da više vodim računa o sebi. Naručila sam vitamine iz Japana jer sam čula mnogo pozitivnih iskustava i nadam se da će mi pomoći da ojačam imunitet i vratim energiju - kaže pevačica za Kurir.

Pored vitaminske suplementacije, ona ističe da se pridržava saveta lekara, vodi računa o ishrani, odmoru i redovnim kontrolama, verujući da je oporavak proces koji zahteva vreme i strpljenje.

Didi je odlučna da se u potpunosti posveti svom zdravlju kako bi se što pre vratila poslovnim obavezama i novim muzičkim projektima. U tome je uspela jer je uradila još jednu novu pesmu za američko tržište.Malo po malo Didi osvaja ceo svet, a na prvom mestu joj je zdravlje i porodica.

Podsetimo, Didi je u poslednje vreme više puta završavala u bolničkoj postelji. Ona već mesecima ima zdravstvene probleme, a dijagnostikovana joj je upala srčane maramice. Kasnije joj je ustanovljen POTS, stanje zbog kojeg ima probleme sa disanjem, pulsom i opštom slabošću.

- Srećan mi rođendan. Moja jedina želja je da se brzo oporavim i vratim muzici - napisala je Didi Janković nedavno, dok je duvala svećice.

Autor: D. T.