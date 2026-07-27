Soraja pokazala koji sport trenira njen sin Kan: Ne odgajam običnog dečaka (FOTO)

Soraja Vučelić ponovo je izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama nakon što je sa pratiocima podelila nesvakidašnji snimak svog sina Kana, koji je oduševio mnoge.

Naime, na objavljenom videu na Insgtagramu vidi se trogodišnji Kan kako sa crvenim bokserskim rukavicama samouvereno udara u boksersku krušku, pokazujući zavidnu spretnost za svoj uzrast. Osim njegovih poteza, posebnu pažnju privukao je i njegov prepoznatljiv izgled - duga plava kosa skupljena u punđu, zbog čega su se komentari samo nizali.

- Ne odgajam samo još jednog običnog dečaka - napisala je starleta uz video koji je objavila.

Njena objava za kratko vreme prikupila je veliki broj lajkova i komentara, a pratioci nisu krili oduševljenje, ističući da je mali Kan presladak i da već sada pokazuje karakter.

Podsetimo, Soraja se porodila u februaru 2023. godine, a nedavno je pažnju javnosti privukla i proslava njegovog rođendana. Tom prilikom pokazala je luksuznu tortu inspirisanu automobilima marke "Ferari", koja je bila u potpunosti urađena u prepoznatljivoj crvenoj boji.

Na vrhu torte nalazila se figura sportskog automobila, dok su ostali detalji bili inspirisani čuvenim znakom sa propetim konjem i logotipom ovog prestižnog proizvođača. Mnogi su komentarisali da je Soraja za ovakvo iznenađenje izdvojila pozamašnu svotu novca, ali i da je mali Kan, sudeći po svemu, bio oduševljen rođendanskim iznenađenjem.

Autor: D.T.