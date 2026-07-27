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Emina Jahović očarala fudbalera Barselone: Srpska pevačica u društvu svetskih faca (FOTO)

Izvor: pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Pevačica Emina Jahović ponovo je privukla veliku pažnju objavama na društvenim mrežama, a fotografije sa luksuznog druženja izazvale su brojne reakcije njenih pratilaca.

Na Instagramu je podelila niz zajedničkih trenutaka sa članovima porodice, među kojima je bila i njena sestra Sabina, ali su posebnu pažnju privukli poznate svetske face sa kojima je pozirala.

Među njima se našao i fudbaler Barselone Dani Olmo, sa kojim je Emina nasmejano pozirala pred objektivom. Za ovu priliku pevačica je odabrala usku haljinu koja je istakla njenu vitku figuru, a modno izdanje upotpunila je upečatljivim minđušama.

Foto: Instagram.com

Na fotografijama se našao i Simon Port Žakmis, francuski modni dizajner i osnivač luksuznog brenda "Jacquemus". Emina nije krila oduševljenje njihovim susretom, pa je uz objavu kratko poručila:

Foto: Instagram.com

- Žakmis je u gradu!

Bivši joj ide u zatvor

Podsetimo, Emina je nedavno ponovo dospela u centar pažnje i zbog bivšeg partnera, turskog biznismena Sadetina Sarana. Turski mediji prošlog meseca preneli su da je osuđen na dve i po godine zatvora, nakon što je sud utvrdio da su na platformi "Es Sport", koja posluje u okviru njegove kompanije, emitovane reklame povezane sa ilegalnim kladionicama.

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić, Instagram Printscreen

Ovaj slučaj izazvao je veliku polemiku u Turskoj, a brojne javne ličnosti javno su stale u njegovu odbranu. Inače, Emina i Sadetin započeli su vezu nakon njenog razvoda od pevača Mustafe Sandala, ali njihova romansa nije dugo potrajala. Pevačica je svojevremeno istakla da su se rastali bez sukoba i da su ostali u korektnim i prijateljskim odnosima.

Autor: D. T.

#Dani Olmo

#Emina Jahović

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