Pogledajte u kakvom raju žive Marta Savić i Mile Kitić: Pevačica pokazala luksuznu vilu na Avali, pukli više od 300.000 evra (FOTO)

Mile Kitić i Marta Savić već neko vreme uživaju u luksuzu svog novog doma na Avali, u koji su se uselili prošle godine, a pevačica je sada svojim pratiocima pokazala kako provodi letnje dane.

Marta je na Instagramu objavila kadar iz prostranog dvorišta, gde je u prvom planu bio impozantni bazen, pored kojeg je uživala u sunčanju i odmoru. Romantičnu atmosferu upotpunila je muzika, pa je uz objavu pustila svoju pesmu "Erotika".

Podsetimo, estradni par je za izgradnju ove vile izdvojio oko 300.000 evra. Nekretnina se nalazi na velikom placu, a uređena je tako da vlasnicima pruži potpuni mir i privatnost.

Pored prostranog bazena, dvorište krase fontana, kutak za odmor sa spoljnim kaminom, kao i pažljivo uređene staze i zelenilo. Ni enterijer ne zaostaje za spoljašnjim izgledom, pa se ranije moglo videti da je sve opremljeno u luksuznom stilu, dok kupatilom dominiraju elegantni crni i zlatni tonovi.

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Da je odluka o preseljenju bila pažljivo doneta, svojevremeno je objasnio i Mile Kitić, koji je istakao da je želeo više mira i privatnosti.

- Radim neku kućicu na Avali, imao sam neki plac gore. Kako manje radim, a u gradu nemam obaveza, sve ću više biti tamo. U kući u Beogradu već gubim privatnost, zidaju se zgrade oko mene. Na Avali sam imao plac i nešto ćemo napraviti gore da uživamo - rekao je tada pevač.

Marta bila u depresiji

Podsetimo, pevačica se našla u žiži interesovanja javnosti zbog pogrdnih komentara na račun njenog izgleda, nakon nedavnog pojavljivanja u javnosti posle ilegale, pa su se mnoge njene kolege, poput Ane Bekute, Sanje Vučić i Aleksandre Bursać, oglasile i pružile joj podršku.

Marta je sad navela koliko joj znače lepe reči, te ukazala na veliki problem današnjice.

- Veliko hvala na razumevanju i podršci koju sam dobila od svih vas. Dobri ljudi su uvek tihi, zato sam ponosna na sve vas, na vaš glas, na to što ste svoje vreme i reči podelili sa mnom i pokazali da dobro može da pobedi zlo. Ja sam jaka žena, ali sam ipak žena. Uvek sam bila neko ko pomaže, podržava različitosti, a posebno sam slaba na nemoćne i ugrožene. U mom slučaju ne mogu mi ništa, ali su me povredili. Drago mi je što je na kraju više onih koji su na lepšoj strani života. Drago mi je zbog sebe, a još više zato što će, možda, ljudi koji uživaju da vređaju i povređuju druge bar malo zastati i zapitati se: ako su mene, ovako stabilnu i jaku, uspeli da povrede, kako bi bilo nekom mladom biću koje prolazi kroz njihov linč? To nimalo nije naivno, jer su to tihe ubice za tastaturom - napisala je prvo Marta, dok je njen suprug i kolega Mile Kitić juče otkrio da je ona zbog svega u depresiji.

- Jednom je Kris Džener Kardašijan rekla da je zabranila svojoj porodici da čita komentare jer oni mogu da ubiju. Zaista je tako. To više nije pitanje lepote, dobrote ili ukusa - to je istinsko ubijanje nečije ličnosti. Ja znam ko sam i to niko nikada ne može da ugrozi niti da promeni. Mnogi od vas me lično poznaju i znate da nisam ni nakaza, ni rugoba, niti bilo šta od onoga čime su me nazivali. Jedna moja pesma kaže: "Upoznaj me, pa mi sudi", a druga: "Daš ljubav, a vrate ti zlo". Uvek sam svakome prilazila sa dobrom namerom, poštovanjem i puno ljubavi. Zato sam sigurna da ovakav vid nasilja nisam zaslužila. Ali, nažalost, uvek postoje oni koji pucaju na vas bez ijednog razloga. Njihov jedini razlog su lična frustracija i zloba - dodala je ona.

- Oglasila sam se samo da bih čula vaš glas, vaše reči koje znače i leče. Oglasila sam se i zato što sam primetila da su mnoge javne ličnosti, bez razloga i bez ikakve provokacije, bile izložene linču. Biraju dobre žrtve. One druge ne diraju, jer u njima vide sebe. Ponosna sam na sve vas, dobri moji ljudi. Zahvalna sam što postojite i meni ste jedino vi važni. Hvala svima na nesebičnim rečima. Hvala vam što verujete u dobro i u dobre ljude. Hvala mojim dragim kolegama, velikim zvezdama, koje su još jednom pokazale svoju ljudsku veličinu. Volim vas i uvek volim, stop svakom vidu nasilja! - dodala je Marta na Instagramu.

Autor: D .T.