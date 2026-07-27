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Pogledajte u kakvom raju žive Marta Savić i Mile Kitić: Pevačica pokazala luksuznu vilu na Avali, pukli više od 300.000 evra (FOTO)

Izvor: pink.rs, Foto: E-Stock/Gaja, TV Pink Printscreen ||

Mile Kitić i Marta Savić već neko vreme uživaju u luksuzu svog novog doma na Avali, u koji su se uselili prošle godine, a pevačica je sada svojim pratiocima pokazala kako provodi letnje dane.

Marta je na Instagramu objavila kadar iz prostranog dvorišta, gde je u prvom planu bio impozantni bazen, pored kojeg je uživala u sunčanju i odmoru. Romantičnu atmosferu upotpunila je muzika, pa je uz objavu pustila svoju pesmu "Erotika".

Foto: Instagram.com

Podsetimo, estradni par je za izgradnju ove vile izdvojio oko 300.000 evra. Nekretnina se nalazi na velikom placu, a uređena je tako da vlasnicima pruži potpuni mir i privatnost.

Pored prostranog bazena, dvorište krase fontana, kutak za odmor sa spoljnim kaminom, kao i pažljivo uređene staze i zelenilo. Ni enterijer ne zaostaje za spoljašnjim izgledom, pa se ranije moglo videti da je sve opremljeno u luksuznom stilu, dok kupatilom dominiraju elegantni crni i zlatni tonovi.

Da je odluka o preseljenju bila pažljivo doneta, svojevremeno je objasnio i Mile Kitić, koji je istakao da je želeo više mira i privatnosti.

- Radim neku kućicu na Avali, imao sam neki plac gore. Kako manje radim, a u gradu nemam obaveza, sve ću više biti tamo. U kući u Beogradu već gubim privatnost, zidaju se zgrade oko mene. Na Avali sam imao plac i nešto ćemo napraviti gore da uživamo - rekao je tada pevač.

Marta bila u depresiji

Podsetimo, pevačica se našla u žiži interesovanja javnosti zbog pogrdnih komentara na račun njenog izgleda, nakon nedavnog pojavljivanja u javnosti posle ilegale, pa su se mnoge njene kolege, poput Ane Bekute, Sanje Vučić i Aleksandre Bursać, oglasile i pružile joj podršku.

Marta je sad navela koliko joj znače lepe reči, te ukazala na veliki problem današnjice.

Foto: Pink.rs/Luka Belaćević

- Veliko hvala na razumevanju i podršci koju sam dobila od svih vas. Dobri ljudi su uvek tihi, zato sam ponosna na sve vas, na vaš glas, na to što ste svoje vreme i reči podelili sa mnom i pokazali da dobro može da pobedi zlo. Ja sam jaka žena, ali sam ipak žena. Uvek sam bila neko ko pomaže, podržava različitosti, a posebno sam slaba na nemoćne i ugrožene. U mom slučaju ne mogu mi ništa, ali su me povredili. Drago mi je što je na kraju više onih koji su na lepšoj strani života. Drago mi je zbog sebe, a još više zato što će, možda, ljudi koji uživaju da vređaju i povređuju druge bar malo zastati i zapitati se: ako su mene, ovako stabilnu i jaku, uspeli da povrede, kako bi bilo nekom mladom biću koje prolazi kroz njihov linč? To nimalo nije naivno, jer su to tihe ubice za tastaturom - napisala je prvo Marta, dok je njen suprug i kolega Mile Kitić juče otkrio da je ona zbog svega u depresiji.

Foto: Instagram.com/marta_savic_official

- Jednom je Kris Džener Kardašijan rekla da je zabranila svojoj porodici da čita komentare jer oni mogu da ubiju. Zaista je tako. To više nije pitanje lepote, dobrote ili ukusa - to je istinsko ubijanje nečije ličnosti. Ja znam ko sam i to niko nikada ne može da ugrozi niti da promeni. Mnogi od vas me lično poznaju i znate da nisam ni nakaza, ni rugoba, niti bilo šta od onoga čime su me nazivali. Jedna moja pesma kaže: "Upoznaj me, pa mi sudi", a druga: "Daš ljubav, a vrate ti zlo". Uvek sam svakome prilazila sa dobrom namerom, poštovanjem i puno ljubavi. Zato sam sigurna da ovakav vid nasilja nisam zaslužila. Ali, nažalost, uvek postoje oni koji pucaju na vas bez ijednog razloga. Njihov jedini razlog su lična frustracija i zloba - dodala je ona.

- Oglasila sam se samo da bih čula vaš glas, vaše reči koje znače i leče. Oglasila sam se i zato što sam primetila da su mnoge javne ličnosti, bez razloga i bez ikakve provokacije, bile izložene linču. Biraju dobre žrtve. One druge ne diraju, jer u njima vide sebe. Ponosna sam na sve vas, dobri moji ljudi. Zahvalna sam što postojite i meni ste jedino vi važni. Hvala svima na nesebičnim rečima. Hvala vam što verujete u dobro i u dobre ljude. Hvala mojim dragim kolegama, velikim zvezdama, koje su još jednom pokazale svoju ljudsku veličinu. Volim vas i uvek volim, stop svakom vidu nasilja! - dodala je Marta na Instagramu.

Autor: D .T.

#Avala

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