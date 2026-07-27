Tanjin Muki zapevao Kebinu pesmu u privatnom avionu: Pevač šokiran, odmah sve objavio

Muhamed Muki Bešić, emotivni partner folk pevačice Tanje Savić, po zanimanju je pilot, a sada je na Instagramu podelio kako protiče jedan let u njegovoj rodnoj zemlji.

Ovoga puta Muki je pilotirao lakim sportskim avionom, a putovanje nije prošlo bez pesme.

Naime, dok je leteo iznad Bosne, u sportskom avionu, Muki je zabeležio snimak na komem pevuši Kebinu pesmu, a tim putem pozdravio je i Kebu, koji je sve podelio javno i pohvalio Mukijev talenat.

Nasmejan i u vidno dobrom raspoloženju Muki je sleteo u svoju rodnu zemlju, a zatim je pozirao u letelici, ne skrivajući svoju strast prema sportskim avionima.

Obožava Tanjinu decu

Inače, Muki, koji je od svoje emotivne izabranice Tanje Savić mlađi 11 godina, sa njom je srećan u dugogodišnjoj vezi, a njene sinove prihvatio je kao svoje. O njegovom odnosu sa njenom decom, Tanja je ranije govorila sa puno ljubavi:

- Sa mojim sinovima Muki ima fenomenalan odnos, njega zovu kad nešto treba, iako ja sedim pored njega, ostanem zatečena. Oni su sada dječaci, odgovara im više muška energija sad, u ovim godinama. Svi su iz moje porodice prihvatili Mukija, a i da nisu, važno mi je da ja jesam - rekla je pjevačica, pa je potom dodala:

- Moji roditelji su sa njim takođe u sjajnim odnosima. Meni je mnogo drago što kad god odemo u Smederevo doček je takav od strane mojih kao da čekaju svoje dijete. Tu nema razlike. Nešto nevjerovatno - rekla je ona.

Autor: D. T.