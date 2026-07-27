Marko Jarić poveo novu devojku na degustaciju domaće RAKIJE! Ne razdvaja se od zanosne crnke, ona pokazala koliko su zaljubljeni! (FOTO)

Izabela je veoma popularna i aktivna na Instagramu, gde je prati dosta ljudi, a sada je ona pokazala kako izgleda jedan običan dan u životu zaljubljenog para.

Bivši košarkaši as i veliki zavodnik ženskog roda, Marko Jarić osvojio je srce zanosne crnke koja se sada pohvalila svojim pratiocima na Instagramu gde ju je Marko odveo.

Oni su išli da degustiraju domaću rakiju, a ovo je očigledno posebno obradovalo Jarića, koji je pažljivo posmatrao kako sve funkcioniše u destileriji.

Marko i Izabela su vikend proveli u društvu prijatelja, te se može zaključiti da se ljubavni par gotovo ne razdvaja.

Podsetimo, Marko iza sebe ima brak sa svetski poznatom lepoticom, manekenkom Adrianom Limom, sa kojom ima i dve ćerke.

Autor: R.L.