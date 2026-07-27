Mleko i jogurt smo stavljali u zamrzivač za crna vremena, paradajz mi je bio luksuz! Emina Jahović progovorila o skromnom životu u detinjstvu

Iz ove perspektive teško je poverovati da je pevačica ikada oskudevala u bilo čemu, ali ipak bilo je dana kada je moralo pametno da se troši.

Pevačica Emina Jahović danas živi poprilično luksuznim i lagodnim životom. Iako se ne rasipa, ima i više nego dovoljno, ali nije uvek bilo tako.

Ona je jednom prilikom otkrila da otac i majka, iako doktori, nisu mogli da joj priušte baš sve što je poželela, te da su hranu često čuvali za "crne dane".

- Moj otac i majka nisu imali neko nasledstvo iza sebe, a kao lekari nisu svrstavani u bogate i imućne. Sećam se, kada su manje-više svi ljudi u Srbiji živeli teško, da nam je, recimo i paradajz bio luksuz. Gledala bih tako, kao dete, u nekim situacijama komšije kako ga jedu. Kinder-jaje, gumene bombone i čokolade koje pucketaju u ustima… Sve to mi je bilo nedostižno u detinjstvu. U vremenima previranja i ratova, moja mama je stavljala u zamrzivač mleko i jogurt, koje nismo smeli da diramo, već smo čuvali za crna vremena - rekla je Emina, a onda otkrila kakva je ona bila u detinjstvu:

- Bila sam prava devojčica, obožavala sam sjajne haljinice, koje sam nasleđivala od svoje starije sestre… Zato sada, kada imam, nikada se ne rasipam. Volim da kupim, ali samo ono što ću da nosim, nemam hirove.

Podsetimo, Emina iza sebe ima brak sa turskim pevačem Mustafom Sandalom, sa kojim je dobila i dva sina, Jamana i Javuza. Iako ne krije da još uvek veruje u ljubav, nekog novog muškarca u svom životu nije još upoznala, ili ga nije predstavila javnosti.

Autor: R.L.