Kralj Čarls mi je kao brat, mnogo ga volim! Princeza Jelisaveta Karađorđević progovorila o odnosu sa britanskim monarhom, vezi sa holivudskim zavodnikom i plesu sa Kenedijem

Naša princeza je imala duboke i dalekosežne veze sa plemstvom iz raznih zemalja, a ove su bile najupečatljivije.

Princeza Jelisaveta Karađorđević otvoreno je govorila o do sada nepoznatim detaljima iz njenog života, između ostalog o kralju Čarlsu III, svojoj strastvenoj vezi sa Ričardom Bartonom, ali i o čuvenom plesu sa Kenedijem, koji je ušao u anale.

"Čarls mi je kao brat"

- On mi je kao brat, izuzetno ga volim. Vrlo je otvoren, pametan i ima sjajan smisao za humor. Kada sam izašla iz bolnice, pozvao me je i pitao: 'Kako si, kako se osećaš?' Zaista brine - rekla je princeza nedavno.

Prisetila se i situacije kada je istraživala istorijsku ulogu svog oca, kneza Pavla, i tražila uvid u tajne arhive britanske obaveštajne službe (SOE):

"Pitala sam ga da mi pomogne oko arhiva, ali mi je rekao da to ne može, jer je materijal pod oznakom tajnosti. Pitala sam se šta da radim, a onda sam direktno kontaktirala direktora SOE. On me je primio, ponudio čajem i dao mi svu dokumentaciju."

Ples sa Kenedijem za istoriju

Susret sa Džonom Kenedijem šezdesetih godina ostavio je na nju snažan utisak, pre svega zbog njegovog poznavanja prilika na Balkanu i istorije njene porodice:

"Bio je neverovatno informisan. Znao je sve o Jugoslaviji, o mom ocu i o onome što se dešavalo tokom rata. Bilo je fascinantno koliko je detalja znao. Plesali smo, a to je bilo baš u vreme Kubanske krize. U jednom trenutku, neko mu je prišao i rekao da ima hitan poziv. Izvinio se, otišao da se javi na telefon, a ja sam ostala da čekam. Bilo je to neverovatno vreme"

Veza sa bivšim mužem Elizabet Tejlor

Osvrnula se i na svoju strasnu vezu sa čuvenim velškim glumcem Ričardom Bartonom, započetu nakon što se rastao od slavne koleginice Elizabet Tejlor, opisujući ga kao izuzetno harizmatičnu ličnost, ali prisetivši se i njegove burne prirode:

"Bio je izuzetno šarmantan čovek i imao je predivan, neverovatan glas. Ali voleo je da pije."

Autor: R.L.